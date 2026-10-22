У Франції зафіксували перший випадок інфікування вірусом Шамонд

$45.030.0550.560.03
ukenru
12:28 • 10130 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги
10:57 • 12160 перегляди
ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет
Ексклюзив
10:04 • 28460 перегляди
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
09:36 • 28130 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
08:17 • 28994 перегляди
"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортажPhoto
22 жовтня, 07:17 • 29007 перегляди
"Дизельна" угода Трампа і путіна зірвала мирний прогрес - президент Чехії Павел
22 жовтня, 05:36 • 26215 перегляди
рф знову атакувала енергетику - де є перебої зі світлом
22 жовтня, 04:39 • 36454 перегляди
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонахPhotoVideo
22 жовтня, 04:16 • 38413 перегляди
У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
22 жовтня, 03:38 • 29882 перегляди
В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробуванняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
96%
756мм
Популярнi новини
Генштаб оприлюднив дані, скільки російських військових та техніки знищено протягом доби на фронтіPhoto22 жовтня, 04:09 • 6290 перегляди
Під москвою, ймовірно, атаковано арсенал зберігання та відновлення військової технікиVideo22 жовтня, 04:29 • 18987 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів22 жовтня, 07:02 • 35464 перегляди
рф вдарила "Іскандером" з касетною боєголовкою по історичному центру Києва - "Флеш"08:58 • 10148 перегляди
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 18095 перегляди
Публікації
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги12:28 • 10143 перегляди
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
10:04 • 28472 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
Ексклюзив
09:36 • 28141 перегляди
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 60172 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 64354 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Олег Синєгубов
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Каліфорнія
Південний міст (Київ)
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти13:00 • 968 перегляди
Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення11:33 • 4936 перегляди
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 18230 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів22 жовтня, 07:02 • 35594 перегляди
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям22 жовтня, 03:05 • 50594 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Шахед-136
Фільм
Серіали

У Франції зафіксували перший випадок інфікування вірусом Шамонд

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

У Франції зафіксували перше зараження людини вірусом Шамонд, пацієнт помер. Влада заявила, що загрози для населення немає.

У Франції зафіксували перший випадок інфікування вірусом Шамонд

У Франції вперше зафіксували випадок інфікування людини вірусом Шамонд - хворий помер, однак медики запевняють, що загрози для населення немає. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Цей пацієнт помер, але влада наголошує, що це був особливий випадок, і загалом загрози для людей вірус не становить

- йдеться у повідомленні.

Вірус Шамонд зазвичай передається серед тварин через укуси дрібних кровосисних комах. Він циркулює в Африці та Азії вже кілька десятиліть, а в Європі його вперше виявили цього літа.

У спільній заяві міністерств охорони здоров'я та сільського господарства Франції йдеться про те, що померлий пацієнт мав серйозні проблеми з імунною системою, тому цей випадок є винятковим.

Довідка

Вірус Шамонд - це ортобуньявірус, який поширюється через укуси дрібних кровосисних комах, переважно мокреців. Основними господарями вірусу є худоба, у якої він викликає лихоманку.

Десятиліттями цей вірус циркулював в Африці та Азії, а в Європі його вперше виявили у тварин влітку 2026 року. Для людей він не становить масової загрози. Випадок у Франції став першим зафіксованим фактом інфікування людини, а летальний кінець був зумовлений тим, що пацієнт мав тяжкий імунодефіцит.

У Нігерії зафіксували випадок Еболи та розшукують 44 людини, які контактували з хворою22.10.26, 03:55 • 4088 переглядiв

Ольга Розгон

Здоров'яСвіт
Азія
Африка
Франція
Європа