У Франції зафіксували перший випадок інфікування вірусом Шамонд
Київ • УНН
У Франції зафіксували перше зараження людини вірусом Шамонд, пацієнт помер. Влада заявила, що загрози для населення немає.
У Франції вперше зафіксували випадок інфікування людини вірусом Шамонд - хворий помер, однак медики запевняють, що загрози для населення немає. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Цей пацієнт помер, але влада наголошує, що це був особливий випадок, і загалом загрози для людей вірус не становить
Вірус Шамонд зазвичай передається серед тварин через укуси дрібних кровосисних комах. Він циркулює в Африці та Азії вже кілька десятиліть, а в Європі його вперше виявили цього літа.
У спільній заяві міністерств охорони здоров'я та сільського господарства Франції йдеться про те, що померлий пацієнт мав серйозні проблеми з імунною системою, тому цей випадок є винятковим.
Довідка
Вірус Шамонд - це ортобуньявірус, який поширюється через укуси дрібних кровосисних комах, переважно мокреців. Основними господарями вірусу є худоба, у якої він викликає лихоманку.
Десятиліттями цей вірус циркулював в Африці та Азії, а в Європі його вперше виявили у тварин влітку 2026 року. Для людей він не становить масової загрози. Випадок у Франції став першим зафіксованим фактом інфікування людини, а летальний кінець був зумовлений тим, що пацієнт мав тяжкий імунодефіцит.
У Нігерії зафіксували випадок Еболи та розшукують 44 людини, які контактували з хворою22.10.26, 03:55 • 4088 переглядiв