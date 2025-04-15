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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24521 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195508 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77401 перегляди

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Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

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Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

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В США створили щонайменше 20 секретних чатів у Signal для координації безпекових питань

Команда нацбезпеки США використовує Signal для координації кризових ситуацій, але експерти стурбовані витоком даних. Демократи вже почали розслідування можливих порушень.

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Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.

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Унікальний варіант білка може бути ключем до походження людської мови

Дослідники виявили унікальний варіант білка NOVA1 (I197V), який є тільки у сучасних людей. Ця генетична особливість була відсутня у неандертальців і з'явилася після еволюційного відокремлення людини.

Технології • 18 лютого, 19:06 • 135625 перегляди

50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ

ВООЗ повідомляє про припинення лікування ВІЛ та інших хвороб у 50 країнах через зупинку фінансування USAID. Трамп призупинив роботу агентства, яке щорічно витрачає $40 млрд на гуманітарну допомогу.

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ЄС планує переглянути розподіл багатомільярдної іноземної допомоги - Bloomberg

Єврокомісія має намір реструктуризувати багатомільярдну зовнішню допомогу для кращого узгодження з політичними інтересами. Блок прагне зміцнити альянси та забезпечити стратегічні інтереси в умовах складного міжнародного середовища.

Економіка • 11 лютого, 06:41 • 30679 перегляди

Всесвітній день без мобільного телефону та міжнародний день бармена: що ще відзначають 6 лютого

6 лютого світ відзначає День без мобільного телефону, День бармена та День боротьби з операціями, що калічать жіночі органи. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.

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Українські бійці після поранень і ампутацій підкорили гору Кіліманджаро

П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.

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Зеленський анонсував відновлення дипвідносин із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Україна також планує вдвічі збільшити аграрний експорт до Лівану, який зараз становить 400 млн доларів.

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Європейський союз має намір порушити питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей з повстанськими силами. Про це заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас після зустрічі глав МЗС у Брюсселі.

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Кількість випадків малярії зросла на 11 млн: діти Африки страждають найбільше

У 2023 році зафіксовано 263 млн випадків малярії, що на 11 млн більше ніж торік. Найбільше страждають діти до 5 років в Африці, а фінансування боротьби з хворобою складає лише половину від потрібного.

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Бо вся боєздатна армія рф перебуває на території України: Зеленський про причини падіння режиму Асада

Президент України заявив, що боєздатна російська армія зараз в Україні, тому режим Асада в Сирії впав. За його словами, якщо Україна впаде, путін повернеться в Сирію та інші регіони.

Війна • 9 грудня, 17:15 • 35716 перегляди

росія може втратити військовий вплив в Африці через ситуацію в Сирії - ISW

ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.

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Найдосконаліший метеорологічний супутник Європи вже працює: обіцяють швидкі прогнози погоди

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На Банковій вже вдруге планують звільнити керівника ГУР Буданова - ЗМІ

Джерела повідомляють про можливу заміну Кирила Буданова на посаді керівника військової розвідки у грудні. СБУ спростовує інформацію про ймовірність призначення Олександра Поклада новим головою ГУР.

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У 2023 році 51100 жінок і дівчат загинули від рук партнерів або родичів, в середньому це 140 жертв щодня. Найвищий показник зафіксовано в Африці - 21 700 жертв за рік.

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росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі - WSJ

росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.

Новини Світу • 24 жовтня, 22:35 • 21321 перегляди

Україна пропонує створити продовольчий хаб в Омані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував створити продовольчий хаб в Омані для виходу української продукції на ринки східної Африки. Сторони обговорили розвиток відносин у сферах торгівлі, інвестицій та енергетики.

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Створений Boeing супутник розвалився у космосі

Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.

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Google, Meta і TikTok видалили акаунти російського заводу дронів

Соцмережі видалили облікові записи підприємства в татарстані, яке вербувало іноземок для виробництва безпілотників. Акаунти мали понад 158 тис. підписників і обіцяли жінкам роботу, але насправді їх змушували збирати дрони для атак на Україну.

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Остін їде до Європи обговорювати підтримку України з НАТО та G7

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Європу для участі у зустрічах НАТО та G7. Обговорюватиметься посилення військової підтримки України та забезпечення її безпеки.

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Нові підприємства, гранти для бізнесу, інвестиції: як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки

Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.

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Польща планує обмежити право на притулок для біженців з білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани тимчасово заборонити притулок для біженців з білорусі. Це рішення пов'язане з побоюваннями, що росія використовує мігрантів для дестабілізації ЄС.

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Понад 50 млн тонн української агропродукції транспортовано морським коридором - Мінвідновлення

З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - аграрна продукція. Експорт здійснювався у 50 країн світу, а цілодобовий режим збільшив показники на 20%.

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11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.

УНН Lite • 11 жовтня, 03:03 • 119540 перегляди

рф завдає шкоди безпеці низки держав Африки та використовує їх громадян в якості найманців на війні проти України - МЗС

МЗС України висловило стурбованість щодо діяльності РФ в Африці через "Африканський корпус". Засуджено використання росією громадян африканських та арабських країн як найманців у війні проти України.

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ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українців. Документ також проводить паралелі з нинішньою агресією Росії та закликає до підтримки України.

Політика • 3 жовтня, 10:17 • 11871 перегляди

Альтернативні плани миру дають путіну простір для продовження війни - Зеленський

Президент України виступив на Генасамблеї ООН, критикуючи альтернативні мирні ініціативи. Зеленський наголосив на необхідності відновлення ядерної безпеки та повернення всіх полонених.

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