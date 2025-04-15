Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Команда нацбезпеки США використовує Signal для координації кризових ситуацій, але експерти стурбовані витоком даних. Демократи вже почали розслідування можливих порушень.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.
Дослідники виявили унікальний варіант білка NOVA1 (I197V), який є тільки у сучасних людей. Ця генетична особливість була відсутня у неандертальців і з'явилася після еволюційного відокремлення людини.
ВООЗ повідомляє про припинення лікування ВІЛ та інших хвороб у 50 країнах через зупинку фінансування USAID. Трамп призупинив роботу агентства, яке щорічно витрачає $40 млрд на гуманітарну допомогу.
Єврокомісія має намір реструктуризувати багатомільярдну зовнішню допомогу для кращого узгодження з політичними інтересами. Блок прагне зміцнити альянси та забезпечити стратегічні інтереси в умовах складного міжнародного середовища.
6 лютого світ відзначає День без мобільного телефону, День бармена та День боротьби з операціями, що калічать жіночі органи. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.
П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.
Зеленський анонсував відновлення дипвідносин із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Україна також планує вдвічі збільшити аграрний експорт до Лівану, який зараз становить 400 млн доларів.
Європейський союз має намір порушити питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей з повстанськими силами. Про це заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас після зустрічі глав МЗС у Брюсселі.
У 2023 році зафіксовано 263 млн випадків малярії, що на 11 млн більше ніж торік. Найбільше страждають діти до 5 років в Африці, а фінансування боротьби з хворобою складає лише половину від потрібного.
Президент України заявив, що боєздатна російська армія зараз в Україні, тому режим Асада в Сирії впав. За його словами, якщо Україна впаде, путін повернеться в Сирію та інші регіони.
ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.
Meteosat-12 - перший геостаціонарний супутник третього покоління введено в експлуатацію. Він забезпечить точніші прогнози погоди та зможе відстежувати блискавки в реальному часі протягом наступних 20 років.
Джерела повідомляють про можливу заміну Кирила Буданова на посаді керівника військової розвідки у грудні. СБУ спростовує інформацію про ймовірність призначення Олександра Поклада новим головою ГУР.
У 2023 році 51100 жінок і дівчат загинули від рук партнерів або родичів, в середньому це 140 жертв щодня. Найвищий показник зафіксовано в Африці - 21 700 жертв за рік.
росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував створити продовольчий хаб в Омані для виходу української продукції на ринки східної Африки. Сторони обговорили розвиток відносин у сферах торгівлі, інвестицій та енергетики.
Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.
Соцмережі видалили облікові записи підприємства в татарстані, яке вербувало іноземок для виробництва безпілотників. Акаунти мали понад 158 тис. підписників і обіцяли жінкам роботу, але насправді їх змушували збирати дрони для атак на Україну.
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Європу для участі у зустрічах НАТО та G7. Обговорюватиметься посилення військової підтримки України та забезпечення її безпеки.
Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани тимчасово заборонити притулок для біженців з білорусі. Це рішення пов'язане з побоюваннями, що росія використовує мігрантів для дестабілізації ЄС.
З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - аграрна продукція. Експорт здійснювався у 50 країн світу, а цілодобовий режим збільшив показники на 20%.
11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.
МЗС України висловило стурбованість щодо діяльності РФ в Африці через "Африканський корпус". Засуджено використання росією громадян африканських та арабських країн як найманців у війні проти України.
ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українців. Документ також проводить паралелі з нинішньою агресією Росії та закликає до підтримки України.
Президент України виступив на Генасамблеї ООН, критикуючи альтернативні мирні ініціативи. Зеленський наголосив на необхідності відновлення ядерної безпеки та повернення всіх полонених.