росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі - WSJ

росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.