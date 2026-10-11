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Українські виробники зброї ризикують втратити міжнародні ринки через нові правила експорту

Київ • УНН

 • 11233 перегляди

Постанова №875 вимагає 20% авансу до дозволу на експорт зброї. Виробники закликають змінити правила через втрату іноземних замовників.

Українські виробники зброї ризикують втратити міжнародні ринки через нові правила експорту

Урядова постанова №875, яка мала відкрити українським оборонним підприємствам ширший доступ до міжнародного ринку озброєнь, за три місяці не дала очікуваних результатів. Однією з головних перешкод став обов'язковий авансовий платіж у розмірі 20% вартості експортного контракту. Про це в інтерв'ю Defense Express заявив голова Федерації роботодавців України "ФРУ Дефенс" Ігор Фоменко, пише УНН.

Деталі

За словами Фоменка, ухвалена 1 липня постанова містить низку положень, які ускладнюють укладання міжнародних контрактів. Зокрема, підприємства мають сплачувати 20% від суми угоди ще до отримання дозволу на експорт, що створює фінансові ризики та робить українську продукцію менш конкурентоспроможною.

Справді, найбільша проблема постанови на сьогоднішній день, як на мене, це саме зобов'язання авансування у вигляді збору у 20% від угоди, і саме перед початком її реалізації для отримання дозволу

– наголосив Фоменко.

Оборонні підприємства пропонують змінити правила

Очільник об'єднання, до якого входять понад 700 оборонних компаній, пропонує зменшити експортний збір залежно від типу продукції. Для бронетехніки та інших озброєнь, які українська армія закуповує в недостатніх обсягах, він пропонує ставку 1–3%, а для безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби – 5–7%. При цьому платежі мають здійснюватися після виконання контрактів.

Ще однією проблемою Фоменко назвав обмеження географії експорту. Замість визначення переліку країн, яким дозволено продавати українську зброю, він пропонує встановити список заборонених напрямків, щоб не втрачати ринки Азії, Африки та Латинської Америки.

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За словами представника оборонної галузі, Україна вже втрачає потенційних замовників. Зокрема, ще пів року тому країни Аравійського півострова активно цікавилися українськими дронами-перехоплювачами, однак через відсутність врегульованих правил експорту ці можливості не вдалося використати. Згодом попит на відповідні системи знизився через розвиток технологій.

Фоменко закликав уряд призупинити дію постанови №875 або окремих її положень до проведення фінансово-економічних розрахунків та внесення змін. Він попередив, що подальше стримування експорту може призвести до втрати інженерів, технологій та виробничих компетенцій українського оборонно-промислового комплексу.

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Степан Гафтко

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