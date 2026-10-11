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Украинские производители оружия рискуют потерять международные рынки из-за новых правил экспорта

Киев • УНН

 • 12489 просмотра

Постановление №875 требует 20% аванса до получения разрешения на экспорт оружия. Производители призывают изменить правила из-за потери иностранных заказчиков.

Украинские производители оружия рискуют потерять международные рынки из-за новых правил экспорта

Правительственное постановление №875, которое должно было открыть украинским оборонным предприятиям более широкий доступ к международному рынку вооружений, за три месяца не дало ожидаемых результатов. Одним из главных препятствий стал обязательный авансовый платеж в размере 20% стоимости экспортного контракта. Об этом в интервью Defense Express заявил председатель Федерации работодателей Украины "ФРУ Дефенс" Игорь Фоменко, пишет УНН.

Детали

По словам Фоменко, принятое 1 июля постановление содержит ряд положений, которые усложняют заключение международных контрактов. В частности, предприятия должны уплачивать 20% суммы сделки еще до получения разрешения на экспорт, что создает финансовые риски и делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной.

Действительно, главная проблема постановления на сегодняшний день, как по мне, — это именно обязательство по авансированию в виде сбора в размере 20% от сделки, причем до начала ее реализации для получения разрешения

— подчеркнул Фоменко.

Оборонные предприятия предлагают изменить правила

Глава объединения, в которое входят более 700 оборонных компаний, предлагает уменьшить экспортный сбор в зависимости от типа продукции. Для бронетехники и других вооружений, которые украинская армия закупает в недостаточных объемах, он предлагает установить ставку в размере 1–3%, а для беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы — 5–7%. При этом платежи должны осуществляться после выполнения контрактов.

Еще одной проблемой Фоменко назвал ограничение географии экспорта. Вместо определения перечня стран, которым разрешено продавать украинское оружие, он предлагает установить список запрещенных направлений, чтобы не терять рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

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По словам представителя оборонной отрасли, Украина уже теряет потенциальных заказчиков. В частности, еще полгода назад страны Аравийского полуострова активно интересовались украинскими дронами-перехватчиками, однако из-за отсутствия урегулированных правил экспорта эти возможности не удалось использовать. Впоследствии спрос на соответствующие системы снизился из-за развития технологий.

Фоменко призвал правительство приостановить действие постановления №875 или отдельных его положений до проведения финансово-экономических расчетов и внесения изменений. Он предупредил, что дальнейшее сдерживание экспорта может привести к потере инженеров, технологий и производственных компетенций украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Степан Гафтко

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