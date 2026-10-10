Украина сможет самостоятельно обслуживать Patriot: США готовят закупку специального оборудования
Киев • УНН
США планируют закупить для Украины оборудование Raytheon для диагностики и обслуживания Patriot. Это должно сократить простои систем ПВО.
США готовят закупку специализированного оборудования, которое позволит Украине самостоятельно диагностировать и обслуживать компоненты зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет быстрее возвращать системы ПВО в эксплуатацию после технических неисправностей, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Агентство оборонной логистики США начало изучение потенциальных поставщиков оборудования Depot Test Equipment. Единственным компетентным производителем определили компанию Raytheon.
В настоящее время неисправные компоненты Patriot часто приходится отправлять на проверку в страны-партнёры, что затягивает ремонт.
Что предусматривает проект
Планируют закупить диагностические станции, специальные электронные приборы, эмуляторы и запасные части на пять лет.
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Проект также предусматривает обустройство площадок, монтаж оборудования и обучение украинских специалистов.
Это позволит сократить время простоя Patriot, хотя сложные ремонты и впредь могут требовать помощи партнёров. Сроки реализации проекта пока неизвестны.
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