Украина сможет самостоятельно обслуживать Patriot: США готовят закупку специального оборудования

США готовят закупку специализированного оборудования, которое позволит Украине самостоятельно диагностировать и обслуживать компоненты зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет быстрее возвращать системы ПВО в эксплуатацию после технических неисправностей, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Агентство оборонной логистики США начало изучение потенциальных поставщиков оборудования Depot Test Equipment. Единственным компетентным производителем определили компанию Raytheon.

В настоящее время неисправные компоненты Patriot часто приходится отправлять на проверку в страны-партнёры, что затягивает ремонт.

Что предусматривает проект

Планируют закупить диагностические станции, специальные электронные приборы, эмуляторы и запасные части на пять лет.

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Проект также предусматривает обустройство площадок, монтаж оборудования и обучение украинских специалистов.

Это позволит сократить время простоя Patriot, хотя сложные ремонты и впредь могут требовать помощи партнёров. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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