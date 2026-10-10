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MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times
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Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання

Київ • УНН

 • 18404 перегляди

США планують закупити для України обладнання Raytheon для діагностики й обслуговування Patriot. Це має скоротити простої систем ППО.

Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання

США готують закупівлю спеціалізованого обладнання, яке дозволить Україні самостійно діагностувати та обслуговувати компоненти зенітних ракетних комплексів Patriot. Це допоможе швидше повертати системи ППО до роботи після технічних несправностей, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Агенція оборонної логістики США розпочала вивчення потенційних постачальників обладнання Depot Test Equipment. Єдиним компетентним виробником визначили компанію Raytheon.

Наразі несправні компоненти Patriot часто доводиться відправляти на перевірку до країн-партнерів, що затягує ремонт.

Що передбачає проєкт

Планують закупити діагностичні станції, спеціальні електронні прилади, емулятори та запасні частини на п'ять років.

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Проєкт також передбачає облаштування майданчиків, монтаж обладнання та навчання українських фахівців.

Це дозволить скоротити час простою Patriot, хоча складні ремонти й надалі можуть потребувати допомоги партнерів. Терміни реалізації проєкту поки невідомі.

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Степан Гафтко

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