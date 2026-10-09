Іспанія та Греція відмовляються передати Україні системи Patriot, термін придатності яких добігає кінця - ЗМІ

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Греція та Іспанія володіють запасами ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, термін придатності яких добігає кінця. Ці ракети могли б бути передані Україні, але країни поки відмовляються, передає УНН із посиланням на The Telegraph.

Видання зауважує, що Греція та Іспанія - дві країни НАТО - мають одні з найбільших у Європі запасів таких ракет, тоді як Київ наполегливо просить надати додаткові засоби захисту від планів росії здійснити найжорстокіші за час війни масовані удари великої дальності.

Українські посадовці оприлюднили інформацію про перехоплені російські плани нової кампанії, спрямованої на руйнування енергосистеми країни, що має на меті занурити міста в темряву та випробувати стійкість населення в зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників надати більше ракет-перехоплювачів для наявних в Україні американських комплексів Patriot — найефективніших систем для збиття ворожих боєголовок.

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Київ побоюється, що російські війська можуть застосувати тисячу ракет, безпілотників та авіабомб проти електричних підстанцій, гідро- й теплоелектростанцій, а також інфраструктури трьох діючих українських атомних електростанцій.

За словами Зеленського, Україні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot, щоб вистояти під час російської зимової кампанії.

З огляду на нагальну потребу в забезпеченні України необхідними засобами, зусилля зосередилися на тому, щоб спонукати Грецію та Іспанію передати частину своїх запасів.

Представники НАТО та ЄС намагалися переконати Грецію та Іспанію передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot PAC-2, термін придатності яких добігає кінця.

Вважається, що Греція має щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін експлуатації яких (розрахований на 23 роки) невдовзі спливає.

Точна кількість ракет у резерві Іспанії невідома, хоча минулого місяця міністр закордонних справ цієї країни оголосив, що Мадрид передасть Києву п’ять перехоплювачів.

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Учасники переговорів неохоче називають ці дві країни публічно, побоюючись зіпсувати з ними відносини.

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас порушила це питання під час переговорів в Ірландії минулого місяця, зазначивши: "Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро спливе. Тож було б дуже добре, якби їх передали Україні".

Як повідомило виданню The Telegraph дипломатичне джерело, обраний підхід полягає в тому, щоб запитати Грецію та Іспанію: "Як ми можемо допомогти вам ухвалити це рішення?"

"Було б логічно, якби до України вирушили принаймні ті ракети-перехоплювачі, термін придатності яких добігає кінця", — додав співрозмовник.

Ракети-перехоплювачі для систем Patriot, як і інші ракети, мають визначений термін зберігання, протягом якого виробник гарантує їхню ефективність.

Фабіан Гоффман, експерт із ракетних озброєнь з Університету Осло, зазначив: "Виробник гарантує, що ракета працюватиме належним чином протягом певного часу. Після завершення цього періоду ракети мають пройти повторну сертифікацію.

Під час повторної сертифікації замінюють компоненти, термін придатності яких минув (наприклад, акумулятори чи ракетні двигуни), а також перевіряють справність решти систем.

Звісно, ​​ракети можуть функціонувати й після закінчення терміну придатності, однак у разі їхньої відмови виробник не несе за це відповідальності".

Україна отримує 95% своїх ракет для систем Patriot у межах ініціативи під проводом НАТО, що передбачає використання європейських коштів для безпосередньої закупівлі цих перехоплювачів у США.

Однак війна з Іраном спричинила глобальний дефіцит, який навіть Вашингтону важко подолати.

За деякими оцінками, США та їхні союзники використали щонайменше 800 ракет-перехоплювачів Patriot у перші дні конфлікту, що спалахнув у лютому.

На той час високопоставлені українські посадовці зазначали, що Київ отримав лише 600 таких ракет за чотири роки.

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Раніше цього року Повітряні сили України припинили публікувати щоденні дані про кількість перехоплених балістичних ракет на тлі дедалі гострішого дефіциту боєприпасів.

Анонімні джерела, на які посилається газета The New York Times, припускають, що запаси ракет Patriot у США можуть становити менш як 1700 одиниць.

Це викликало запитання щодо готовності Пентагону поповнювати запаси України в умовах, коли США самі залучені до бойових дій проти Ірану.

Видання The Telegraph звернулося по коментарі до міністерств оборони Греції та Іспанії.