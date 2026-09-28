Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot
Київ • УНН
Кая Каллас закликала держави із запасами ППО передати їх Україні на тлі атак рф. ЄС розблокував фонд миру та виділив €1 млрд на закупівлі.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас закликала країни, які мають запаси ППО, надати їх Україні, на тлі триваючих атак рф на українське цивільне населення. Про це вона заявила 28 вересня, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони країн блоку, пише УНН.
Ми обговоримо нашу підтримку України. Як ви бачили, знову були атаки на цивільне населення. Тож Україні терміново потрібна протиповітряна оборона. Ми знову звертаємося до тих, у кого є запаси, щоб ті могли надати їх Україні, щоб ракети до Patriot, які будуть вироблені пізніше, поповнили їхні запаси
Вона також зауважила, що "тепер у нас нарешті розблоковано Європейський фонд миру (EPF)". "Також є [€] 1 мільярд, який йде на спільні закупівлі, тож нам дійсно потрібно підштовхнути держави-члени до співпраці. Крім того, багато держав-членів, які мають кошти до отримання, уже заявили, що передадуть їх Україні", - зазначила Каллас.
"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку25.09.26, 16:17 • 16771 перегляд