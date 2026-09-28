росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, серед 20 постраждалих – 8 дітей
Київ • УНН
рф вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові. Постраждали 20 людей, зокрема 8 дітей, двох хлопчиків госпіталізували.
російські війська вдарили керованою авіабомбою по багатоповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали 20 людей, серед них 8 дітей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Влучання припало на другий поверх будинку. Внаслідок удару пошкоджені конструкції другого та третього поверхів.
Серед постраждалих – 8 дітей. Двох хлопчиків віком 8 та 12 років госпіталізували до медичного закладу.
Шістьом дітям допомогу надали на місці
Ще 6 неповнолітнім медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці атаки. Йдеться про дівчат віком 3, 7 та 15 років, а також хлопчиків віком 9, 10 та 10 років.
Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.
російський удар по ринку "Столичний" у Києві забрав життя двох людей27.09.26, 22:22 • 4356 переглядiв