росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, серед 20 постраждалих – 8 дітей

російські війська вдарили керованою авіабомбою по багатоповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали 20 людей, серед них 8 дітей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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Влучання припало на другий поверх будинку. Внаслідок удару пошкоджені конструкції другого та третього поверхів.

Серед постраждалих – 8 дітей. Двох хлопчиків віком 8 та 12 років госпіталізували до медичного закладу.

Шістьом дітям допомогу надали на місці

Ще 6 неповнолітнім медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці атаки. Йдеться про дівчат віком 3, 7 та 15 років, а також хлопчиків віком 9, 10 та 10 років.

Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.

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