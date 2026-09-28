Скандал між Україною та Південною Кореєю через полонених КНДР загострився: чому Сеул так жорстко відреагував

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Суперечка між Україною та Південною Кореєю через передачу Сеулу двох полонених військових КНДР вийшла за межі питання конфіденційності. В адміністрації південнокорейського президента заявили, що дії Києва "серйозно підривають" двосторонню довіру, і не виключили додаткових заходів, повідомляє Al Jazeera з посиланням на Reuters та Yonhap, пише УНН.

Деталі

Причиною стало публічне оголошення Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Сеул стверджує, що сторони попередньо домовилися не розголошувати інформацію про операцію.

Українська сторона, за даними південнокорейських ЗМІ, наполягає, що не розкривала деталей самої передачі, а джерело в Офісі президента України заперечило існування домовленості про конфіденційність.

Чому Сеул так гостро відреагував

В адміністрації президента Південної Кореї пояснили, що секретність була необхідна насамперед для безпеки самих військовополонених. Йдеться про солдатів КНДР, які перейшли під контроль Сеула та можуть опинитися під загрозою після публічного розкриття інформації про їхнє переміщення.

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Особливе невдоволення Сеула викликало не лише оголошення Зеленського, а й заперечення українською стороною існування домовленості. У президента Південної Кореї назвали таку заяву "неправдивою" та заявили, що вона завдає серйозної шкоди дружнім відносинам між країнами.

Сеул також попередив, що розгляне "додаткові заходи", якщо в цьому виникне необхідність. Якими саме вони можуть бути, південнокорейська сторона поки не уточнила.

Питання полонених обговорювали на найвищому рівні

Двох військових КНДР українські сили взяли в полон у курській області ще в січні 2025 року. Згодом вони, за повідомленнями південнокорейських ЗМІ, висловили бажання переїхати до Південної Кореї.

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Їхня подальша доля стала предметом переговорів Києва та Сеула. Ще в березні 2026 року глави МЗС двох країн домовилися співпрацювати щодо північнокорейських військовополонених, а в липні це питання обговорювали Зеленський і президент Південної Кореї Лі Дже Мен під час саміту НАТО в Анкарі.

Суперечка виникла у чутливий для Сеула момент – Південна Корея намагається відновити діалог із КНДР. За оцінками південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив до росії близько 14–15 тисяч військових для участі у війні проти України, переважно на Курському напрямку.

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