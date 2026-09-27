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Зеленський заявив про успіхи на Лиманському напрямку та озвучив втрати окупантів

Київ • УНН

 • 426 перегляди

За тиждень рф втратила 10 660 військових убитими та пораненими. ЗСУ мають результати на Лиманському напрямку в операції "Вівальді".

Зеленський заявив про успіхи на Лиманському напрямку та озвучив втрати окупантів

Українські військові мають важливі результати на Лиманському напрямку в межах операції "Вівальді", а також у межах ще однієї операції активної оборони за участю угруповання військ ДШВ. Загалом за тиждень на ділянках активних бойових дій російські війська втратили 10 660 військових убитими та пораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 27 вересня в своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Глава держави повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами Зеленського, українські підрозділи продовжують знищувати окупантів і досягати визначених цілей.

Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони. Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються

- заявив президент.

Зеленський зазначив, що за тиждень українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. Він наголосив, що кожна така втрата противника має відеопідтвердження.

Найінтенсивніші бойові дії, за словами глави держави, відбуваються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також українські сили виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

За підсумками тижня Президент окремо відзначив воїнів 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє росії розгорнути більшу наступальну активність проти України

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Кількома днями раніше Третій армійський корпус заявив про звільнення 125 км² у двох сезонах операції "Вівальді". Втрати росіян перевищили 3000 військових.

Олександра Василенко

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