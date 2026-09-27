Великий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня: що кажуть в ОП

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов висловив сподівання, що новий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.

Конкретної дати та кількості людей, яких планують повернути, він не назвав.

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Відповідаючи на запитання щодо обміну полоненими, керівник Офісу президента зазначив, що новини можуть з’явитися найближчим часом.

"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", — сказав Буданов.

На уточнення журналістки, чи йдеться саме про наступний тиждень, він відповів: "Сподіваємось на це".

Якими були попередні заяви про підготовку обміну

Наприкінці серпня Буданов уже повідомляв, що Україна готується до нового великого обміну полоненими. Тоді він зазначав, що контакти з російською стороною переважно стосуються саме повернення людей із неволі. Водночас у нинішньому коментарі керівник Офісу президента не уточнив, чи пов’язаний очікуваний обмін із підготовкою, про яку він говорив раніше.

Кого Україна повернула під час попередніх етапів

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 19 серпня 2026 року в межах першого етапу чергового обміну з російської неволі визволили 103 українських військовослужбовців. Більшість із них мали поранення та тяжкі захворювання. Серед звільнених були представники Збройних сил України, Військово-Морських сил, територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися солдати, сержанти та офіцери. У Коордштабі тоді висловили вдячність Сполученим Штатам та Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну.

Другий етап відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. З території Білорусі вдалося повернути ще десятьох українських військовослужбовців — представників ЗСУ та Нацгвардії. Особливістю цього етапу стало те, що всі десятеро раніше обліковувалися як зниклі безвісти. Вони боронили Україну на Донецькому напрямку. Двоє вважалися зниклими з 2024 року, ще восьмеро — з 2025-го.

Майже 9,7 тисячі повернутих громадян

У повідомленні Головного управління розвідки від 7 вересня з посиланням на начальника ГУР та голову Коордштабу Олега Іващенка зазначалося, що в межах 77 обмінів та інших заходів зі звільнення додому вдалося повернути 9726 громадян України. Ця кількість охоплює результати як обмінів, так і інших операцій із повернення українців із неволі.

У Координаційному штабі пояснюють, що під час роботи над обмінами розглядають як військовослужбовців із підтвердженим перебуванням у полоні, так і тих, хто вважається зниклим безвісти. Інформацію про них збирають та оновлюють у відповідній інформаційній системі.

Списки полонених і звільнених Коордштаб не розголошує з міркувань безпеки. Родини отримують повідомлення про повернення близької людини телефоном, через SMS та в застосунку "Дія".

Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнів