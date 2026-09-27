Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри
Київ • УНН
Сильвестр Сталлоне зізнався, що на піку кар’єри мав булімію та вживав стероїди. Через навантаження він переніс 14 операцій.
Сильвестр Сталлоне розповів, що на піку своєї кар'єри був настільки одержимий фізичною формою, що зіткнувся з булімією та вживав стероїди. 80-річний актор також зізнався, що багаторічне навантаження серйозно позначилося на його здоров'ї, повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю The New York Times, пише УНН.
Деталі
За словами зірки "Роккі", він прагнув створити атлетичне та максимально рельєфне тіло, однак згодом це перетворилося на небезпечну одержимість.
Це стало одержимістю. Дуже погано. Дійшло до того, що я захворів на булімію
Під час "Роккі III" рівень жиру впав до 2,6%
Актор розповів, що під час зйомок "Роккі III" у 1982 році рівень жиру в його організмі знизився до 2,6%.
Я нічого не міг втримати. Або не хотів, тому що став настільки одержимим підтриманням форми, буквально поклонінням власному тілу
Сталлоне також підтвердив, що вживав стероїди. За його словами, він чергував приблизно 6 тижнів їхнього використання з 6-тижневими перервами. Водночас актор визнав, що це "жахливо позначилося" на його організмі.
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Певне полегшення від постійного тиску щодо зовнішності Сталлоне, за його словами, відчув лише під час роботи над фільмом "Поліцейські" 1997 року, для якого мав зіграти слабшого та повнішого персонажа.
Зараз актор визнає, що роками "знущався над своїм тілом". Сталлоне розповів, що переніс 9 операцій на спині, 2 – на плечі та 3 операції зі зрощення шийних хребців. Попри це, він продовжує тренуватися та намагається підтримувати фізичну форму.
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