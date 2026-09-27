Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри

Сильвестр Сталлоне розповів, що на піку своєї кар'єри був настільки одержимий фізичною формою, що зіткнувся з булімією та вживав стероїди. 80-річний актор також зізнався, що багаторічне навантаження серйозно позначилося на його здоров'ї, повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю The New York Times, пише УНН.

За словами зірки "Роккі", він прагнув створити атлетичне та максимально рельєфне тіло, однак згодом це перетворилося на небезпечну одержимість.

Це стало одержимістю. Дуже погано. Дійшло до того, що я захворів на булімію

Актор розповів, що під час зйомок "Роккі III" у 1982 році рівень жиру в його організмі знизився до 2,6%.

Я нічого не міг втримати. Або не хотів, тому що став настільки одержимим підтриманням форми, буквально поклонінням власному тілу