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путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Зеленський заявив, що путін відмовляється від переговорів і не планує зупиняти війну цієї зими. Україна готує дипломатичний тиск.

путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський

Президент росії володимир путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, свідченням чого є його постійні відмови від переговорів щодо припинення агресії. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому, пише УНН.

Деталі

"Постійно у путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну", – сказав глава держави.

Він також повідомив, що найближчими днями та в жовтні заплановано значну дипломатичну активність для тиску на агресора. Зокрема, за його словами, мають повною мірою запрацювати закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу рф до миру.

Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рф26.09.26, 12:29 • 20487 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський