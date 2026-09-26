путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що путін відмовляється від переговорів і не планує зупиняти війну цієї зими. Україна готує дипломатичний тиск.
Президент росії володимир путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, свідченням чого є його постійні відмови від переговорів щодо припинення агресії. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому, пише УНН.
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"Постійно у путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну", – сказав глава держави.
Він також повідомив, що найближчими днями та в жовтні заплановано значну дипломатичну активність для тиску на агресора. Зокрема, за його словами, мають повною мірою запрацювати закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу рф до миру.
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