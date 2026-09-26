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Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги
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Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги

Київ • УНН

 • 2224 перегляди

В окупованих Олешках люди голодують і змушені виживати на траві та бур'янах. Сибіга закликав надати допомогу й забезпечити безпечну евакуацію.

Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ мобілізуватися для допомоги людям в окупованих росією Олешках у Херсонській області, де люди голодують і змушені виживати на траві та бур’янах. Про це Сибіга написав в Х 26 вересня, передає УНН

Деталі 

"Жителі тимчасово окупованого міста Олешки голодують. Їсти майже нічого не залишилося. Згідно з повідомленнями, цивільне населення змушене харчуватися травою та бур’янами, а ліки, чиста вода, електроенергія та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти", - написав Сибіга. 

Він наголосив, що ці страждання мають чітку причину та винуватця - росія, адже саме вона спричинила цю катастрофу в Олешках своєю незаконною окупацією і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, усі її наслідки та загибель невинних цивільних осіб.

"Міжнародна спільнота має мобілізувати всі наявні засоби, щоб дістатися до жителів Олешок, надати гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто бажає виїхати. ООН, Червоний Хрест та інші міжнародні суб’єкти повинні використати свої повноваження та канали для забезпечення негайного та безперешкодного гуманітарного доступу", - додав Сибіга. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше вже закликав світ тиснути на росію, аби країна-агресорка відкрила гуманітарні кордони та дозволила врятуватися мешканцям Олешок на Херсонщині, які просто зараз потерпають від штучного голоду. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Евакуація
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Організація Об'єднаних Націй
Олешки
Херсонська область