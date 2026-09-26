Ільський НПЗ у краснодарському краї атакують дрони - OSINT-канали
Київ • УНН
У ніч на 26 вересня повітряна атака на Ільський НПЗ триває, повідомляють OSINT-канали. Підприємство раніше неодноразово атакували БПЛА.
В ніч на суботу, 26 вересня, Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ зазнав повітряної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали.
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Зазначається, що на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. На даний момент атака на НПЗпродовжується.
Ільський нафтопереробний завод входить до топ-20 найбільших в росії і раніше неодноразово зазнавав атак БПЛА: зокрема, 9 лютого, 27 квітня і 21 червня 2024 року, а також 7 вересня 2025-го.
Нагадаємо
За даними Reuters, Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягом нафтопереробки в росії, припинив роботу після атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу та пошкодила трубопроводи, сховища та технологічні установки у п'ятницю.
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