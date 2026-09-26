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MIM-104 Patriot

Ильский НПЗ в Краснодарском крае атакуют дроны — OSINT-каналы

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В ночь на 26 сентября воздушная атака на Ильский НПЗ продолжается, сообщают OSINT-каналы. Предприятие ранее неоднократно атаковали БПЛА.

Ильский НПЗ в Краснодарском крае атакуют дроны — OSINT-каналы

В ночь на субботу, 26 сентября, Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ подвергся воздушной атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы.

Детали

Отмечается, что на предприятии вспыхнул масштабный пожар. На данный момент атака на НПЗ продолжается.

Ильский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-20 крупнейших в России и ранее неоднократно подвергался атакам БПЛА: в частности, 9 февраля, 27 апреля и 21 июня 2024 года, а также 7 сентября 2025 года.

Напомним

По данным Reuters, Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой по объёму нефтепереработки в России, прекратил работу после атаки украинского беспилотника, которая вызвала пожар и повредила трубопроводы, хранилища и технологические установки в пятницу.

Три предприятия российского ВПК и два НПЗ - в Генштабе раскрыли важность новых поражений25.09.26, 15:01 • 4026 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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