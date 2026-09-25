Три предприятия российского ВПК и два НПЗ - в Генштабе раскрыли важность новых поражений
Киев • УНН
Силы обороны поразили предприятия ракетного производства, два НПЗ и две РЛС рф. На заводах в Перми и Новошахтинске зафиксировали пожары.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение сразу трех важных предприятий противника, задействованных в производстве ракет, а также двух российских НПЗ. О результатах Генштаб сообщил 25 сентября, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 25 сентября 2026 года в Ульяновске Ульяновской области рф поражено предприятие "НПП Завод Искра"", — говорится в сообщении Генштаба.
АО "НПП "Завод Искра" входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является предприятием военно-промышленного комплекса рф. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы для предприятий ВПК.
Предприятие специализируется на производстве элементной базы для производителей радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения, входит в состав концерна "Алмаз-Антей".
В рамках кооперации является участником производства управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевой машины 72В6 ЗРПК "Панцирь-С" (и его модификаций).
"Кроме того, поражено ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в г. Ефремов Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в районе г. Воронеж Воронежской области", — указали в Генштабе.
Оба предприятия задействованы в процессе производства твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер".
"Поражение подобных объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", — подчеркнули в Генштабе.
Поражены и нефтеперерабатывающие заводы, а также РЛС российской армии, подтвердили в Генштабе.
"24 сентября и в ночь на 25 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных, топливно-энергетических и промышленных объектов российского агрессора. В Перми Пермского края рф поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На территории объекта зафиксирован пожар", — указали в Генштабе.
Мощность переработки предприятия составляет ориентировочно 13 млн тонн нефти в год. Завод производит топливо и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф горюче-смазочными материалами.
"В Новошахтинске Ростовской области рф поражен нефтеперерабатывающий завод "Новошахтинский". На территории предприятия зафиксирован пожар", — добавили в Генштабе.
Кроме того, в районе Новошахтинска, по данным Генштаба, поражены радиолокационные станции 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".
Мощность переработки предприятия составляет ориентировочно 7,5 млн тонн нефти в год. Новошахтинский завод является одним из важных поставщиков нефтепродуктов на юге рф и участвует в обеспечении вооруженных сил рф.
"Поражение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним
Ранее о том, что этой ночью благодаря нашим дальнобойным санкциям поражены два НПЗ: в Перми и Новошахтинске, а также есть попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске, а в Ростовском регионе стало на две радиолокационные станции оккупантов меньше, сообщал Президент Владимир Зеленский.