Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и Си

Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта и технологий вошли в список гостей на государственном ужине 24 сентября в честь китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщил Белый дом, пишет УНН со ссылкой на CNN и Forbes.

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Несколько ведущих миллиардеров в сфере технологий и искусственного интеллекта были представлены в списке гостей на государственном ужине в Белом доме, организованном президентом США Дональдом Трампом для председателя КНР Си Цзиньпина, и некоторые из них сидели за главным столом вместе с двумя лидерами.

Их пригласили в дополнение к членам кабинета президента США Дональда Трампа, высокопоставленным представителям администрации и дипломатам, согласно списку, предоставленному Белым домом. Кроме того, были приглашены председатель Верховного суда США Джон Робертс и судьи Эми Кони Барретт и Бретт Кавано вместе со своими партнёрами.

Согласно списку Белого дома, были приглашены такие люди, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и президент и соучредитель OpenAI Грег Брокман. Также были приглашены лидеры в сфере технологий, включая генерального директора Google Сундара Пичаи и генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Оба лидера во время своей встречи подчеркнули важность ответственного управления искусственным интеллектом, причём технологии были ключевым направлением визита, ранее заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Согласно списку, также были приглашены Джефф Ясс, миллиардер и крупный донор Республиканской партии, владеющий долей в китайской материнской компании TikTok — ByteDance, а также ряд финансовых лидеров.

Трамп и Си сидели за главным столом у подиума вместе со своими жёнами, Меланией Трамп и Пэн Лиюань.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, также сидел за столом рядом с первой леди, а генеральный директор Nvidia и миллиардер Дженсен Хуанг также сидел за столом вместе со своей женой Лори Хуанг.

К ним за главным столом присоединились миллиардеры Лиза Су, генеральный директор производителя чипов и конкурента Nvidia компании AMD, и Тим Кук, исполнительный председатель Apple, который недавно покинул должность генерального директора.

Самые современные чипы искусственного интеллекта Nvidia и AMD запрещено экспортировать в Китай, хотя страна остаётся ключевым рынком и производственным центром для Apple Кука и Tesla Маска.

Среди других технологических миллиардеров на ужине был генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, которого видели беседующим с генеральным директором Meta Марком Цукербергом.

Также журналисты зафиксировали прибытие основателя Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса с женой Лорен на государственный ужин.