Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
Цены на подержанные Tesla в США упали на 7% в годовом исчислении в марте, в Великобритании падение составило 15%. Снижение происходит на фоне подозрений о вреде бренду из-за действий Трампа.
Апелляционный суд отложил действие судебного запрета, который ограничивал доступ Илона Маска к личным данным американцев в различных ведомствах. Устные доводы будут заслушаны 5 мая.
Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.
Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Из-за пошлин Трампа и торговой войны ситуация на рынках ухудшается. Акции США падают, а азиатские рынки страдают от худшей недели со времен пандемии.
7 апреля акции Tesla упали на 10%, до $214,80, ниже прогноза Говарда Лютника. В общем, акции упали на 50% от декабрьского максимума из-за политических споров Илона Маска.
В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
В Харькове 3 апреля произошло ДТП: столкнулись JEEP Cherokee и Renault. 72-летний водитель Renault погиб, а мальчик 12-14 лет в тяжелом состоянии в больнице.
Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности государственного управления. Причиной является разочарование в его непредсказуемости.
2 апреля в Винницкой области произошло ДТП: столкнулись Tesla и Honda. В результате аварии погиб 51-летний пассажир Honda, водители с травмами госпитализированы.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области около 30 раз, ранив троих людей, среди которых 14-летний мальчик. Повреждены дома, авто и линии электропередач.
Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров. Обсуждалось, как ЦРУ может стать более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.
Дональд Трамп заявил о прекращении деятельности Министерства эффективности правительства из-за завершения сотрудничества с Илоном Маском, который был привлечен на 130 дней. Трамп высоко оценил вклад Маска, но признал, что ведомство скоро прекратит существование.
В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.
Оккупанты обстреляли города Донецкой области 12 раз за сутки, зафиксировано более 3680 обстрелов. Повреждены дома в Покровске, Лимане, Дружковке, есть раненый.
Городской голова Днепра призвал передать фото уничтоженного автомобиля Tesla Илону Маску, намекая на его поддержку россии. В Днепре уже 25 пострадавших от атаки, 9 в больнице.
Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.
Американец Ноланд Арбо с параличом ниже шеи стал первым, кому вживили чип Neuralink. Устройство превращает его мысли в команды для компьютера, выявляя электрические импульсы мозга.
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.
BMW сотрудничает с Alibaba для интеграции ИИ Banma в автомобили. Это позволит создать интеллектуального помощника для водителей в Китае.
Илон Маск интегрировал Grok AI в Telegram, у которого 1 миллиард пользователей. Бот бесплатный для Premium-аккаунтов, но после запуска временно стал недоступен из-за большого количества запросов.
В феврале продажи Tesla в Европе упали на 40%, в то время как рынок электромобилей вырос на 26%. Доля рынка Tesla снизилась до 1,8% из-за старения модельного ряда и политических скандалов.
Китай активно внедряет 6G, установив технологические стандарты. США и Европа не спешат с развитием 6G из-за медленного развертывания 5G.
В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но до отметки в 100 миллионов никто не добрался.
После комментариев Илона Маска о Канаде, более 80 автомобилей Tesla в Онтарио были повреждены. Активисты в Монреале облили краской дилерский центр Tesla.