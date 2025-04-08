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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2024 года

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Mercedes-Benz сообщил о замедлении темпов продаж: с чем это связано

Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.

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Маск демонстрирует признаки слабости и страха из-за комментариев о нулевых пошлинах: вице-канцлер Германии

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Будет ли еще хуже? Рынки США и мира испытывают кризис из-за действий Трампа

Из-за пошлин Трампа и торговой войны ситуация на рынках ухудшается. Акции США падают, а азиатские рынки страдают от худшей недели со времен пандемии.

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Акции Tesla упали ниже прогноза министра торговли США

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Протесты против Трампа в Европе: на акции вышли сотни людей

В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.

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Крупнейшие богачи потеряли 208 млрд долларов за день из-за пошлин Трампа

Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.

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Трагическое ДТП в Харькове: погиб водитель, тяжело травмирован ребенок

В Харькове 3 апреля произошло ДТП: столкнулись JEEP Cherokee и Renault. 72-летний водитель Renault погиб, а мальчик 12-14 лет в тяжелом состоянии в больнице.

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В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием Tesla: полиция сообщила детали

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Forbes объявил рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году: Илон Маск возглавил список, обогнав Марка Цукерберга

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.

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Оккупанты нанесли десятки ударов по Днепропетровщине: среди пострадавших 14-летний мальчик

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области около 30 раз, ранив троих людей, среди которых 14-летний мальчик. Повреждены дома, авто и линии электропередач.

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Илон Маск посетил ЦРУ: что обсуждалось

Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров. Обсуждалось, как ЦРУ может стать более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.

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Трамп анонсировал завершение работы Министерства эффективности правительства из-за ограниченного сотрудничества с Маском

Дональд Трамп заявил о прекращении деятельности Министерства эффективности правительства из-за завершения сотрудничества с Илоном Маском, который был привлечен на 130 дней. Трамп высоко оценил вклад Маска, но признал, что ведомство скоро прекратит существование.

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Пожар в Риме: сгорело 17 электромобилей Tesla

В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.

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По Донецкой области нанесено более 3680 обстрелов за сутки: разрушение жилых домов и транспорта в городах, ранение человека

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Передайте эту фотографию Маску: мэр Днепра показал уничтоженный после атаки рф автомобиль Tesla

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Илон Маск не пострадает от пошлины на авто в 25%: Tesla меньше зависит от импорта

Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.

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