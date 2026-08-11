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Китайские производители роботов захватили 97% мирового рынка - отчет

Киев • УНН

 • 2186 просмотра

В первой половине 2026 года китайские компании контролировали более 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Лидером стала Agibot с долей 44%, опередив Unitree и американских конкурентов.

Китайские производители роботов захватили 97% мирового рынка - отчет

Китайские производители гуманоидных роботов контролировали более 97% мировых поставок в первой половине 2026 года, согласно новым отраслевым данным, подтверждающим лидерство страны над конкурентами из США в стремительно развивающейся отрасли, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мировые поставки гуманоидных роботов в первой половине 2026 года составили примерно 19 100 единиц, что более чем втрое превышает 5100 единиц, отгруженных за аналогичный период прошлого года, согласно данным Smart Analytics Global. Исследовательская фирма из Калифорнии ожидает, что поставки вырастут примерно до 60 000 единиц в этом году и достигнут полумиллиона к 2030 году.

Шанхайская компания Agibot обошла ханчжоускую Unitree Robotics и заняла первое место по доле рынка, захватив 44% мировых поставок — 8400 единиц за шесть месяцев против 5900 единиц у Unitree. Их объемы превышают поставки ведущих американских компаний, таких как Tesla Inc., Figure AI Inc. и Agility Robotics Inc., что подчеркивает темпы развития в Китае.

В конце июля США запретили импорт новых китайских гуманоидных и четвероногих роботов, а также определенных компонентов, сославшись на риски для национальной безопасности и кибербезопасности критической инфраструктуры искусственного интеллекта США.

Хотя количество гуманоидных роботов, фактически используемых в коммерчески продуктивных ролях, остается небольшим, политическая поддержка Китая и финансирование со стороны различных уровней правительства помогают ускорить их путь в мейнстрим. Приоритетность такой робототехники в полной мере проявилась на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае в прошлом месяце, где десятки производителей роботов представили достижения в маневренности, скорости и функциональности.

Также происходят важные изменения в способах использования роботов.

"Промышленное и коммерческое применение составило более 70% поставок по сравнению примерно с 50% годом ранее", — сказала Линда Суй, основательница и главный исследователь SAG. Регуляторная неопределенность и геополитические риски могут сформировать следующий этап роста отрасли, добавила Суй.

В Китае создали самого маленького и легкого беспроводного робота-трансформера06.05.25, 17:45 • 9114 просмотров

Юлия Шрамко

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