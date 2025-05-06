В Китае создали самого маленького и легкого беспроводного робота-трансформера

Самый маленький, самый легкий в мире трансформер, способный подстраиваться под требования. Китайские ученые утверждают, что создали микроробота для использования в сложных условиях, в частности, в спасательных операциях во время стихийных бедствий. Об этом сообщает South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Китайская команда разработчиков из университетов Цинхуа и Бэйхан утверждает, что их микроробот, дизайн которого был вдохновлен Lego, может изменять форму для передвижения по земле или воздуху.

Основой микроробота является эксклюзивный "трансформирующийся привод" — компонент, который преобразует энергию в силу. Исследователи заявили, что этот компонент также может использоваться для создания медицинских устройств и приборов виртуальной и дополненной реальности.

Мы представляем концепцию синергетического дизайна небольших приводов, непрерывно трансформирующихся — заявила команда команда ученых в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Nature Machine Intelligence.

Опираясь на идею Lego, аналогичного типа приводы можно настраивать для создания универсальных роботов, которые могут трансформироваться для использования в различных режимах.

По сравнению с другими известными беспроводными [наземно-воздушными - ред.] роботами, наш робот имеет наименьший размер, легкий вес и высокую скорость передвижения по земле в мире. Это преимущество значительно повышает выносливость робота при неизменном энергоснабжении. И в то же время он обладает более высокой способностью приспособления к условиям окружающей среды. — отметил автор исследования Чжан Ихуэй, профессор инженерной механики в университете Цинхуа.

В испытаниях на открытом воздухе микроробот длиной 9 см и весом всего 25 г пролетал над объектами и приземлялся, а затем переключался в наземный режим для наземного передвижения.

Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников

Изменение конфигураций также позволяло ему перемещаться по склонам, клинообразным поверхностям и сложным пространствам на разной высоте. Такие свойства могут сделать его пригодным для различных применений, включая мониторинг окружающей среды и вход в среды с высоким риском, например, где вышло из строя оборудование, или в локациях геологоразведочных работ.

Китай протестировал неядерную водородную бомбу

В сценариях спасения во время стихийных бедствий он может ползать по руинам, чтобы найти выживших, переключаться в режим водного и наземного движения при необходимости пересечения заболоченных участков и даже переключаться в режим полета на открытых пространствах, чтобы быстро добраться до места назначения - пояснил Чжан Ихуэй.

Дополнение

Инновации в робототехнике привели к разработке таких машин, как крошечные дроны, вдохновленные телосложением насекомых. Но эти дроны имеют ограничение воздушными миссиями и не могут адаптироваться при необходимости, в соответствии с условиями окружающей среды.

Напомним

Кабинет министров утвердил Стратегию цифрового развития инновационной деятельности до 2030 года, которая предусматривает создание производства чипов в Украине. Развитие отрасли требует инвестиций в объеме от 1 млрд долларов США.