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У Китаї створили найменшого і найлегшого бездротового робота-трансформера

Київ • УНН

 • 3868 перегляди

Китайські вчені розробили найменшого та найлегшого робота, який може змінювати форму для роботи на землі та в повітрі. Його планують залучати до рятувальних операцій під час катастроф.

У Китаї створили найменшого і найлегшого бездротового робота-трансформера

Найменший, найлегший у світі трансформер, здатний підлаштовуватися під вимоги. Китайські вчені стверджують, що створили мікроробота для використання в складних умовах, зокрема, в рятувальних операціях під час стихійних лих.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

Китайська команда розробників з університетів Цінхуа і Бейхан стверджує, що їхній мікроробот, дизайн якого був натхненний Lego, може змінювати форму для пересування землею або повітрям.

Основою мікроробота є ексклюзивний "привід, що трансформується" — компонент, який перетворює енергію в силу. Дослідники заявили, що цей компонент також може використовуватись для створення медичних пристроїв та приладів віртуальної та доповненої реальності.

Ми представляємо концепцію синергетичного дизайну невеликих приводів, що безперервно трансформуються

- заявила команда команда науковців у статті, опублікованій у рецензованому журналі Nature Machine Intelligence.

Спираючись на ідею Lego, аналогічного типу приводи можна настроювати для створення універсальних роботів, які можуть трансформуватися для використання у різних режимах.

У порівнянні з іншими відомими бездротовими [наземно-повітряними - ред.] роботами, наш робот має найменший розмір, найлегшу вагу та найвищу швидкість пересування землею у світі. Ця перевага значно підвищує витривалість робота при незмінному енергопостачанні. І в той же час він має вищу здатність пристосування до умов навколишнього середовища.

- зазначив автор дослідження Чжан Іхуей, професор інженерної механіки в університеті Цінхуа.

У випробуваннях на відкритому повітрі мікроробот довжиною 9 см і вагою всього 25 г пролітав над об'єктами і приземлявся, а потім перемикався в наземний режим для наземного пересування.

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Зміна конфігурацій також дозволяла йому переміщатися схилами, клиноподібними поверхнями і складними просторами на різній висоті. Такі властивості можуть зробити його придатним для різних застосувань, включаючи моніторинг навколишнього середовища та вхід у середовища з високим ризиком, приміром, де вийшло з ладу обладнання, або у локаціях геологорозвідувальних робіт.

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У сценаріях порятунку під час стихійних лих він може повзати по руїнах, щоб знайти тих, хто вижив, переключатися в режим водного та наземного руху при потребі перетину заболочених ділянок і навіть переключатися в режим польоту на відкритих просторах, щоб швидко дістатися місця призначення

- пояснив Чжан Іхуей.

Доповнення

Інновації у робототехніці призвели до розроблення таких машин, як крихітні дрони, натхненні тілобудовою комах. Та ці дрони мають обмеження повітряними місіями і не можуть адаптуватися за необхідності, відповідно до умов навколишнього середовища.

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив Стратегію цифрового розвитку інноваційної діяльності до 2030 року, яка передбачає створення виробництва чипів в Україні. Розвиток галузі потребує інвестицій обсягом від 1 млрд доларів США.

Лілія Набока

Лілія Набока

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