У Китаї створили найменшого і найлегшого бездротового робота-трансформера
Київ • УНН
Китайські вчені розробили найменшого та найлегшого робота, який може змінювати форму для роботи на землі та в повітрі. Його планують залучати до рятувальних операцій під час катастроф.
Найменший, найлегший у світі трансформер, здатний підлаштовуватися під вимоги. Китайські вчені стверджують, що створили мікроробота для використання в складних умовах, зокрема, в рятувальних операціях під час стихійних лих.
Про це повідомляє South China Morning Post, передає УНН.
Деталі
Китайська команда розробників з університетів Цінхуа і Бейхан стверджує, що їхній мікроробот, дизайн якого був натхненний Lego, може змінювати форму для пересування землею або повітрям.
Основою мікроробота є ексклюзивний "привід, що трансформується" — компонент, який перетворює енергію в силу. Дослідники заявили, що цей компонент також може використовуватись для створення медичних пристроїв та приладів віртуальної та доповненої реальності.
Ми представляємо концепцію синергетичного дизайну невеликих приводів, що безперервно трансформуються
Спираючись на ідею Lego, аналогічного типу приводи можна настроювати для створення універсальних роботів, які можуть трансформуватися для використання у різних режимах.
У порівнянні з іншими відомими бездротовими [наземно-повітряними - ред.] роботами, наш робот має найменший розмір, найлегшу вагу та найвищу швидкість пересування землею у світі. Ця перевага значно підвищує витривалість робота при незмінному енергопостачанні. І в той же час він має вищу здатність пристосування до умов навколишнього середовища.
У випробуваннях на відкритому повітрі мікроробот довжиною 9 см і вагою всього 25 г пролітав над об'єктами і приземлявся, а потім перемикався в наземний режим для наземного пересування.
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Зміна конфігурацій також дозволяла йому переміщатися схилами, клиноподібними поверхнями і складними просторами на різній висоті. Такі властивості можуть зробити його придатним для різних застосувань, включаючи моніторинг навколишнього середовища та вхід у середовища з високим ризиком, приміром, де вийшло з ладу обладнання, або у локаціях геологорозвідувальних робіт.
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У сценаріях порятунку під час стихійних лих він може повзати по руїнах, щоб знайти тих, хто вижив, переключатися в режим водного та наземного руху при потребі перетину заболочених ділянок і навіть переключатися в режим польоту на відкритих просторах, щоб швидко дістатися місця призначення
Доповнення
Інновації у робототехніці призвели до розроблення таких машин, як крихітні дрони, натхненні тілобудовою комах. Та ці дрони мають обмеження повітряними місіями і не можуть адаптуватися за необхідності, відповідно до умов навколишнього середовища.
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