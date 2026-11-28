Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років, передає УНН із посиланням на ОП.

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В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Володимир та Олена Зеленські взяли участь у молитовному заході в пам’ять про жертв голодоморів в Україні.

Після завершення молитви Президент і перша леді пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду та поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам’ять дитинства".

У дописі в соцмережах Володимир та Олена Зеленські наголосили: тоталітарна система нещадно й цілеспрямовано прирекла на голодну смерть мільйони невинних і замордованих дітей, чоловіків і жінок за те, що вони українці.

"Ненависть і бажання знищити Український народ – усе це успадкувала москва й знову зробила частиною своєї політики. Ми знову бачимо такий самий російський намір стерти Україну та українців і зробити це найжорстокішими методами, які за роки після голодоморів холоднокровно відточував кремль на нашому та інших народах. І всюди на українській землі, куди прийшла росія, тепер немає життя. І ми знову протидіємо кремлівським нелюдам, знову захищаємось від росії, яка абсолютно не змінилась і несе в Україну та Європу смерть, лихо, тотальну ненависть і небезпеку всім вільним народам", – зазначили вони.

Президент і перша леді зауважили, що сьогодні о 16-й годині у вікнах в Україні та всюди на планеті, де є українці, горітимуть свічки пам’яті як світло шани всім невинним жертвам голодоморів.

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"Допоки ми запалюємо цей вогонь, не згасне спогад про них. Допоки робимо це, знаємо: нас прагнули знищити, замордувати, упокорити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали або пробачили їм. Не змогли. І не зможуть. Вічна пам’ять усім безневинним жертвам!" – написали Володимир та Олена Зеленські.

У церемонії також узяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, урядовці, військовослужбовці, представники духовенства, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій, Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка.

Нагадаємо

В Україні 28 листопада вшановують жертв Голодоморів. Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу - Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.