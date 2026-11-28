28 листопада відзначають День працівника системи фінансового моніторингу, також вшановують День пам'яті жертв голодоморів, а у світі проходять Всесвітній день співчуття, День червоної планети та Міжнародний день системного інженера. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобномученика Стефана Нового, а за старим стилем розпочинається Різдвяний піст, пише УНН.

День пам'яті жертв голодоморів в Україні

Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу — Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років. Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.

День працівника системи фінансового моніторингу України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України на відзначення значного внеску фахівців у розбудову національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Дата приурочена до створення у 2002 році Державного департаменту фінансового моніторингу України. Свято об'єднує аналітиків, фахівців банківського сектору, фінансових установ та державних органів, які забезпечують прозорість фінансових потоків і фінансову безпеку держави.

Всесвітній день співчуття (World Compassion Day)

Глобальна гуманітарна та етична дата, започаткована у 2012 році за ініціативи індійського журналіста, поета та громадського діяча Прітіша Нанді за підтримки Далай-лами XIV. Подія покликана популяризувати філософію ахімси, емпатії, взаємодопомоги та милосердного ставлення не лише до всіх людей незалежно від їхнього походження, а й до тварин та навколишнього середовища.

День червоної планети (Red Planet Day)

Міжнародна наукова дата, встановлена на згадку про запуск американської автоматичної міжпланетної станції "Марінер-4", який відбувся 28 листопада 1964 року з космодрому на мисі Канаверал. Саме цей космічний апарат вперше в історії людства здійснив успішний проліт поблизу Марса у липні 1965 року та передав на Землю перші детальні фотографії марсіанської поверхні з близької відстані, поклавши початок сучасній епосі дослідження Червоної планети.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика і сповідника Стефана Нового — візантійського ченця та ігумена монастиря на горі святого Авксентія, який став одним із найстійкіших захисників шанування святих ікон за часів імператора-іконоборця Костянтина Копроніма. За відмову підписати іконоборчі постанови та знищити ікони святого піддали тривалим ув'язненням, тортурам і стратили у Константинополі в 767 році. Також цього дня згадують святого мученика Іринарха Севастійського та святих сімох жінок-мучениць — язичницького ката, який під час гонінь імператора Діоклетіана у вірменському місті Севастії був вражений непохитною вірою та мужністю семи жінок-християнок, відкрито увірував у Христа і прийняв мученицьку смерть разом із ними через усічення мечем та спалення у 303 році.

За старим календарем віряни розпочинають сорокаденний Різдвяний піст, який готує християн до зустрічі свята Різдва Христового, а також вшановують пам'ять святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва — християн із сирійського міста Едеси, які мужньо перенесли жорстокі катування за відмову принести жертву ідолам і вшановуються в церковній традиції як покровителі християнського подружжя та сімейної злагоди.