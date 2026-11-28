28 ноября отмечают День работника системы финансового мониторинга, также чтят День памяти жертв голодоморов, а в мире проходят Всемирный день сострадания, День Красной планеты и Международный день системного инженера. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобномученика Стефана Нового, а по старому стилю начинается Рождественский пост, пишет УНН.

День памяти жертв голодоморов в Украине

Официальная общенациональная скорбная дата, установленная Указом Президента Украины, которая отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. Событие посвящено чествованию памяти миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом во время геноцида украинского народа — Голодомора 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодовок 1921–1923 и 1946–1947 годов. Традиционно в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проводится всеукраинская акция "Зажги свечу памяти", когда граждане зажигают свечи у мемориалов и на подоконниках собственных домов.

День работника системы финансового мониторинга Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в знак признания значительного вклада специалистов в развитие национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Дата приурочена к созданию в 2002 году Государственного департамента финансового мониторинга Украины. Праздник объединяет аналитиков, специалистов банковского сектора, финансовых учреждений и государственных органов, которые обеспечивают прозрачность финансовых потоков и финансовую безопасность государства.

Всемирный день сострадания (World Compassion Day)

Глобальная гуманитарная и этическая дата, учрежденная в 2012 году по инициативе индийского журналиста, поэта и общественного деятеля Притиша Нанди при поддержке Далай-ламы XIV. Событие призвано популяризировать философию ахимсы, эмпатии, взаимопомощи и милосердного отношения не только ко всем людям независимо от их происхождения, но и к животным и окружающей среде.

День Красной планеты (Red Planet Day)

Международная научная дата, установленная в память о запуске американской автоматической межпланетной станции "Маринер-4", который состоялся 28 ноября 1964 года с космодрома на мысе Канаверал. Именно этот космический аппарат впервые в истории человечества успешно пролетел вблизи Марса в июле 1965 года и передал на Землю первые подробные фотографии марсианской поверхности с близкого расстояния, положив начало современной эпохе исследования Красной планеты.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового — византийского монаха и игумена монастыря на горе святого Авксентия, который стал одним из самых стойких защитников почитания святых икон во времена императора-иконоборца Константина Копронима. За отказ подписать иконоборческие постановления и уничтожить иконы святого подвергли длительным заключениям, пыткам и казнили в Константинополе в 767 году. Также в этот день вспоминают святого мученика Иринарха Севастийского и святых семерых женщин-мучениц — языческого палача, который во время гонений императора Диоклетиана в армянском городе Севастии был поражен непоколебимой верой и мужеством семи женщин-христианок, открыто уверовал во Христа и принял мученическую смерть вместе с ними через усечение мечом и сожжение в 303 году.

По старому календарю верующие начинают сорокадневный Рождественский пост, который готовит христиан к встрече праздника Рождества Христова, а также чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива — христиан из сирийского города Эдессы, которые мужественно перенесли жестокие пытки за отказ принести жертву идолам и почитаются в церковной традиции как покровители христианского супружества и семейного согласия.