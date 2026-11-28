В ночь на 28 ноября власти москвы заявили о массированной атаке беспилотников, на фоне которой в столичных аэропортах рф ввели ограничения, а пассажиры столкнулись с многочасовыми задержками рейсов. Об этом сообщает мэр москвы сергей собянин, пишет УНН.

Детали

По словам собянина, российская противовоздушная оборона якобы уже уничтожила 48 беспилотников. Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово.

В то же время, несмотря на отсутствие сообщений об официальных ограничениях в Шереметьево, пассажиры также жалуются на проблемы с вылетом из этого аэропорта.

Пассажиров почти 3 часа продержали в самолете

В частности, пассажиры рейса москва – Владивосток авиакомпании "россия" почти 3 часа ожидали вылета в салоне самолета. В конце концов командир воздушного судна объявил о задержке на неопределенный срок, а сотрудники авиакомпании не смогли объяснить ее причину.

Около полуночи пассажиров высадили и сообщили о замене самолета. Впоследствии вылет перенесли на 10:00 утра.

Кроме того, пассажиры получили SMS о дополнительной посадке во время перелета, однако вместо названия города, где она должна состояться, в сообщении оставили пустое место.

Ограничения на прием и отправление самолетов также ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

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