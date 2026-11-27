Фото: Depositphotos

Кабинет Министров Украины одобрил доработанный ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство и Министерство финансов Украины.

В документе предусмотрели дополнительные 20,4 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих, создание фонда страхования бизнеса от военных рисков, увеличение государственных инвестиций и финансирование местных бюджетов. Общий объем расходов запланировали на уровне более 7,2 трлн грн. Но есть нюанс: даже при условии поступления уже подтвержденной международной помощи непокрытые потребности Украины составят 70 млрд евро.

Доработанный проект государственного бюджета подготовили с учетом бюджетных выводов Верховной Рады, принятых по результатам первого чтения 28 октября 2026 года, и рекомендаций Международного валютного фонда. Ко второму чтению правительство сохранило ключевые приоритеты бюджета: финансирование сектора безопасности и обороны, социальную защиту населения и восстановление Украины.

Экономический рост замедлится, а инфляция ускорится: стал известен обновленный макропрогноз

Министерство финансов доработало проект бюджета на основе уточненного правительством макроэкономического прогноза. Необходимость пересмотреть его объяснили усилением российских атак на энергетическую, транспортную и производственную инфраструктуру в конце июля — октябре 2026 года, а также задержками в поступлении международной финансовой помощи.

Согласно обновленному прогнозу, в 2027 году ожидаются следующие экономические показатели:

номинальный ВВП — 11 трлн 185,1 млрд грн (+40,7 млрд грн по сравнению с предыдущим прогнозом);

рост реального ВВП — 0,4% (-0,9 процентного пункта);

инфляция — 8,5% (+0,5 процентного пункта);

среднемесячная номинальная заработная плата — 36 804 грн (+2 395 грн).

Доходы государственного бюджета без учета межбюджетных трансфертов запланировали на уровне 5 трлн 599,5 млрд грн. Доходы общего фонда по сравнению с первым чтением увеличили на 59,6 млрд грн — до 3 трлн 257,6 млрд грн. Одним из ключевых источников дополнительных поступлений станет увеличение ожидаемой суммы прибыли Национального банка Украины, которую регулятор перечислит в государственный бюджет.

А вот общий объем расходов госбюджета-2027 составит 7 трлн 223,6 млрд грн. Потребность же в международной финансовой поддержке, по расчетам Минфина, — 52,6 млрд долларов.

Рекордные расходы на оборону и дополнительные средства для военных

В 2027 году на финансирование сектора безопасности и обороны планируют направить почти 5 трлн грн. Это рекордная сумма за весь период полномасштабной войны, которая, по оценке правительства, составит около 43% ВВП Украины.

Ко второму чтению правительство дополнительно предусмотрело 20,4 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины. Общий объем расходов на оплату труда с начислениями по этому направлению составит 1 трлн 813,2 млрд грн. Часть оборонных расходов государственного бюджета планируют покрыть за счет средств кредитного механизма Европейского союза Ukraine Support Loan (USL).

В то же время в правительстве подчеркивают, что полная ожидаемая стоимость войны существенно превышает объем средств, предусмотренных государственным бюджетом. В связи с этим Украина рассчитывает также на прямую внебюджетную военную и техническую помощь международных партнеров.

Украине будет не хватать еще 70 млрд евро

Даже при условии поступления средств по всем уже подтвержденным финансовым программам, в частности Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, программам МВФ и других международных партнеров, а также предварительно подтвержденной военной помощи по итогам саммита НАТО в Анкаре, у Украины останется 70 млрд евро непокрытых потребностей.

Из этой суммы 30 млрд евро необходимы для покрытия прямого бюджетного дефицита, а 40 млрд евро — для обеспечения потребностей Сил обороны Украины. По информации правительства, президент Украины Владимир Зеленский достиг предварительных договоренностей относительно финансирования значительной части этих непокрытых расходов. В дальнейшем органы государственной власти совместно с международными партнерами будут работать над реализацией достигнутых договоренностей и обеспечением необходимого финансирования.

Украина направит 31 млрд грн на страхование бизнеса от военных рисков

Одним из новых приоритетов доработанного госбюджета станет создание фонда страхования бизнеса от военных рисков.

Украина планирует направить на его формирование 31 млрд грн, или около 600 млн евро. В частности, 30 млрд грн будет выделено за счет прибыли Национального банка. Средства фонда будут использоваться, в частности, для частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного вследствие российской вооруженной агрессии.

Правительство также рассчитывает на дополнительные взносы международных партнеров. С учетом проведенных переговоров общий объем ресурсов фонда планируют довести до 3 млрд евро.

Государственные инвестиции: дополнительные средства на образование, науку, культуру и медицину

Ко второму чтению проекта госбюджета правительство увеличило финансирование публичных инвестиций на 6,9 млрд грн. Общий объем средств по этому направлению составит 122,9 млрд грн.

В частности, дополнительное финансирование предусмотрели на:

образование и науку – 3,5 млрд грн;

муниципальную инфраструктуру – 2 млрд грн;

культуру – 600 млн грн;

спорт – 400 млн грн;

аграрную сферу – 200 млн грн;

охрану здоровья – 100 млн грн.

Кроме того, в доработанном проекте бюджета увеличили финансирование ряда государственных программ:

2 млрд грн – на электроснабжение жилых комплексов для внутренне перемещенных лиц, учреждений образования и производственных объектов в Закарпатье. Общий объем финансирования составит 2,868 млрд грн;

дополнительные 1,3 млрд грн – на обустройство укрытий в школах и детских садах за счет перераспределения расходов на образование. Всего – 5 млрд грн;

дополнительные 970,7 млн грн – на научные исследования Национальной академии наук Украины. Всего – 7,3 млрд грн;

дополнительные 536 млн грн – на государственную помощь работникам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги, привлеченным к аварийно-восстановительным работам. Всего – 1,2 млрд грн;

дополнительные 450 млн грн – на закупку лекарственных средств и медицинских изделий. Всего – 21,3 млрд грн.

Поддержка аграриев и разминирование сельскохозяйственных земель: во сколько они обойдутся Украине

Правительство также пересмотрело объемы финансирования программ поддержки аграрного сектора.

В частности, на поддержку сельскохозяйственных производителей дополнительно предусмотрено 600 млн грн. Общий объем финансирования этого направления составит 2,8 млрд грн. Еще 200 млн грн предусмотрено на кредитование фермерских хозяйств. Всего на соответствующую программу планируют направить 280 млн грн. Финансирование гуманитарного разминирования земель сельскохозяйственного назначения увеличили на 100 млн грн – до 1,8 млрд грн.

Новые бюджетные программы: поддержка ветеранов, университетов и спортсменов

В доработанном проекте государственного бюджета на 2027 год также предусмотрели финансирование новых направлений.

В частности:

1 млрд грн – на создание исследовательских кампусов совершенства в учреждениях высшего образования (CampeX);

801,9 млн грн – на улучшение питания ветеранов войны во время лечения и реабилитации;

414,8 млн грн – на развитие спортивной инфраструктуры международного уровня, в частности 344,2 млн грн – на подготовку спортсменов с наивысшим потенциалом завоевания олимпийских медалей;

400 млн грн – на восстановление образовательной способности учреждений высшего образования.

Местные бюджеты получат более 1 трлн грн

Общий ресурс местных бюджетов в 2027 году по сравнению с первым чтением увеличен на 18,5 млрд грн – до 1 трлн 53,1 млрд грн.

В частности, собственные доходы местных бюджетов вырастут на 14,6 млрд грн, а межбюджетные трансферты из государственного бюджета – на 3,9 млрд грн.

Среди новых и увеличенных субвенций местным бюджетам:

2 млрд грн – на реализацию экспериментального проекта по внедрению новых подходов к оплате труда педагогических работников;

717 млн грн – на обеспечение жильем детей-сирот и развитие семейных форм воспитания;

546,4 млн грн – на формирование фонда социального арендного жилья за счет гранта Европейского инвестиционного банка;

133,5 млн грн – на развитие материально-технической базы центров подготовки граждан к национальному сопротивлению;

дополнительные 500 млн грн — на формирование жилищного фонда для внутренне перемещённых лиц в сельской местности. В общей сложности на это направление предусмотрено 2 млрд грн.

Ко второму чтению правительство также расширило перечень категорий территориальных общин, которые смогут получать дополнительную дотацию из государственного бюджета для обеспечения жизнедеятельности. К ним будут относиться общины, которые вследствие российской вооружённой агрессии подверглись разрушению инфраструктуры, обеспечивавшей поступления в местные бюджеты, вынужденному перемещению населения, релокации предприятий, сокращению налоговой базы.

Кроме того, по сравнению с первым чтением проекта госбюджета платежи по погашению государственного долга уменьшили на 2,3 млрд грн. На соответствующую сумму сократили и объём государственных заимствований общего фонда.

Напомним

Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении за основу. По результатам его рассмотрения парламент 28 октября 2026 года принял постановление № 5037-IX относительно бюджетных выводов.