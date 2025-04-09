НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1740 грн/долл. , девальвировав ее на 9 копеек. Курс евро составляет 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.
НБУ оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко на 20,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0807 грн/долл. , что на 11 копеек меньше. Международные резервы Украины выросли до 42,4 млрд долларов.
Международные резервы Украины выросли на 5,6% в марте, достигнув 42,4 млрд долл. США. Увеличение резервов обусловлено значительными поступлениями от партнеров и уменьшением продажи валюты НБУ.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/долл. Курс доллара в банках и обменниках колеблется в пределах 40,87-41,42 грн.
Законопроект №13007 ограничивает доступ к информации, права кредиторов и акционеров, лишает права обжалования решений ФГВФЛ в суде и игнорирует обязательства перед МВФ. Это может привести к потере финансирования.
Верховный Суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка по 150 млн долларов, подтвердив законность процедуры bail-in. Решения НБУ относительно bail-in не могут быть обжалованы.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,34 грн/долл. В обменниках доллар торгуется по курсу 41,05-41,15 грн.
В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3162 грн/долл. , укрепив ее на 6 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,67-41,05 грн.
Музей денег НБУ рассказал о производстве бумаги для гривен на Малинской фабрике. Бумагу делают из хлопка, как и ткань для одежды, с добавлением защитных элементов.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что название «копейка» используется в россии, беларуси и на оккупированных территориях. Он отметил, что переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 90-х.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3730 грн/долл. , укрепив ее на 5 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,10 грн.
Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.
Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.
Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 41,42 грн/долл. , укрепив ее на 5 копеек. В обменниках доллар торгуется за 41,30-41,40 грн.
Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.
Нацбанк Украины с 31 марта 2025 года исключил 15 иностранных валют из перечня, к которым устанавливается официальный курс гривны. В то же время, для некоторых валют изменена периодичность установления курса.
Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 41,4787 грн/долл. Курс доллара в банках 41,76-41,22 грн, в обменниках 41,38-41,49 грн.
МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF для Украины, предоставив $0,4 млрд. Установлены новые маяки для управления госинвестициями, а экономический рост замедляется из-за войны.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4863 грн/долл. , что укрепило ее на 8 копеек. В обменниках доллар торгуется за 41,42-41,53 грн.
По словам Дениса Марчука, продовольственная инфляция в 2025 году составляет более 13%, что формирует себестоимость продукции. Война удорожает логистику, поэтому снижения цен не ожидается.
Национальный банк Украины укрепил гривну на 13 копеек, установив официальный курс на уровне 41,5644 грн/долл. Курс евро составляет 44,82 грн.
НБУ отозвал лицензию у банка "Портал", который также исключили из Госреестра банков. Это уже десятый банк, который добровольно прекратил банковскую деятельность.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,69 грн/долл, что на 5 копеек меньше. В банках доллар покупают за 41,90 грн, а евро – за 45,39 грн.
Тираж оборотной памятной монеты "Национальная гвардия Украины" составляет до 10 млн штук, из них часть тиража (520 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики.
Нацбанк Украины с 31 марта 2025 года меняет подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны, и отказывается от расчета курса к российскому рублю. Перечень валют для ежедневного установления курса расширят до 41.
По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).
Рада приняла законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе Укрпочты. Он предоставит банковские услуги социально уязвимым группам и в отдаленных регионах.