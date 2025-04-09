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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26106 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.

Экономика • 9 апреля, 12:27 • 83385 просмотра

Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1740 грн/долл. , девальвировав ее на 9 копеек. Курс евро составляет 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.

Экономика • 9 апреля, 06:09 • 3472 просмотра

На банк Порошенко наложили штраф в 20,5 млн грн за отмывание преступных доходов – НБУ

НБУ оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко на 20,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации.

Экономика • 8 апреля, 10:53 • 9026 просмотра

Курс валют на 8 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0807 грн/долл. , что на 11 копеек меньше. Международные резервы Украины выросли до 42,4 млрд долларов.

Экономика • 8 апреля, 05:50 • 3526 просмотра

Международные резервы Украины выросли до $42,4 млрд: НБУ уменьшил продажу валюты

Международные резервы Украины выросли на 5,6% в марте, достигнув 42,4 млрд долл. США. Увеличение резервов обусловлено значительными поступлениями от партнеров и уменьшением продажи валюты НБУ.

Экономика • 7 апреля, 13:09 • 8677 просмотра

Курс валют на 7 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/долл. Курс доллара в банках и обменниках колеблется в пределах 40,87-41,42 грн.

Экономика • 7 апреля, 05:45 • 3856 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

Законопроект №13007 ограничивает доступ к информации, права кредиторов и акционеров, лишает права обжалования решений ФГВФЛ в суде и игнорирует обязательства перед МВФ. Это может привести к потере финансирования.

Экономика • 5 апреля, 06:50 • 495690 просмотра

Суд подтвердил невозможность судебного обжалования процедуры bail-in ПриватБанка

Верховный Суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка по 150 млн долларов, подтвердив законность процедуры bail-in. Решения НБУ относительно bail-in не могут быть обжалованы.

Экономика • 4 апреля, 14:05 • 10799 просмотра

Курс валют на 4 апреля: гривна девальвировала

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,34 грн/долл. В обменниках доллар торгуется по курсу 41,05-41,15 грн.

Экономика • 4 апреля, 06:26 • 4014 просмотра
Эксклюзив

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.

Экономика • 3 апреля, 06:00 • 200334 просмотра

Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3162 грн/долл. , укрепив ее на 6 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,67-41,05 грн.

Экономика • 3 апреля, 05:59 • 4110 просмотра

Как создается бумага для украинской гривны: в Музее денег приоткрыли завесу

Музей денег НБУ рассказал о производстве бумаги для гривен на Малинской фабрике. Бумагу делают из хлопка, как и ткань для одежды, с добавлением защитных элементов.

Общество • 2 апреля, 11:52 • 19661 просмотра

"Это московитское название": в НБУ объяснили важность замены копеек на шаги

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что название «копейка» используется в россии, беларуси и на оккупированных территориях. Он отметил, что переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 90-х.

Экономика • 2 апреля, 07:15 • 22494 просмотра

Курс валют на 2 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3730 грн/долл. , укрепив ее на 5 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,10 грн.

Экономика • 2 апреля, 05:48 • 6905 просмотра

НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"

Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.

Экономика • 1 апреля, 19:00 • 12591 просмотра

Бизнес в Украине возобновил положительные оценки деятельности, впервые почти за год – опрос

Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.

Экономика • 1 апреля, 10:42 • 12281 просмотра

Курс валют на 1 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 41,42 грн/долл. , укрепив ее на 5 копеек. В обменниках доллар торгуется за 41,30-41,40 грн.

Экономика • 1 апреля, 05:48 • 31934 просмотра

С 1 апреля отменены ограничения НБУ на переводы между карточками физлиц в 150 тысяч гривен

Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.

Экономика • 1 апреля, 03:13 • 23626 просмотра

Более 10 денежных единиц исключены: Нацбанк обновил перечень валют для установления курса гривны

Нацбанк Украины с 31 марта 2025 года исключил 15 иностранных валют из перечня, к которым устанавливается официальный курс гривны. В то же время, для некоторых валют изменена периодичность установления курса.

Экономика • 31 марта, 13:06 • 28657 просмотра

Курс валют на 31 марта: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 41,4787 грн/долл. Курс доллара в банках 41,76-41,22 грн, в обменниках 41,38-41,49 грн.

Экономика • 31 марта, 06:09 • 8205 просмотра

МВФ обновил меморандум с Украиной: есть новые структурные маяки

МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF для Украины, предоставив $0,4 млрд. Установлены новые маяки для управления госинвестициями, а экономический рост замедляется из-за войны.

Экономика • 29 марта, 10:47 • 358500 просмотра

Курс валют на 28 марта: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4863 грн/долл. , что укрепило ее на 8 копеек. В обменниках доллар торгуется за 41,42-41,53 грн.

Экономика • 28 марта, 07:05 • 27859 просмотра

Снижение цен на продукты перед Пасхой не предвидится – эксперт

По словам Дениса Марчука, продовольственная инфляция в 2025 году составляет более 13%, что формирует себестоимость продукции. Война удорожает логистику, поэтому снижения цен не ожидается.

Экономика • 27 марта, 14:18 • 28599 просмотра

Курс валют на 27 марта: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины укрепил гривну на 13 копеек, установив официальный курс на уровне 41,5644 грн/долл. Курс евро составляет 44,82 грн.

Экономика • 27 марта, 07:04 • 29666 просмотра

Прекратил деятельность и ушел с рынка: НБУ отозвал лицензию у банка "Портал"

НБУ отозвал лицензию у банка "Портал", который также исключили из Госреестра банков. Это уже десятый банк, который добровольно прекратил банковскую деятельность.

Экономика • 26 марта, 16:44 • 34361 просмотра

Курс валют на 26 марта: гривна девальвирует

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,69 грн/долл, что на 5 копеек меньше. В банках доллар покупают за 41,90 грн, а евро – за 45,39 грн.

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НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную Нацгвардии

Тираж оборотной памятной монеты "Национальная гвардия Украины" составляет до 10 млн штук, из них часть тиража (520 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики.

Общество • 25 марта, 16:14 • 38450 просмотра

НБУ отказывается от расчета курса гривны к российскому рублю: заработает с 31 марта

Нацбанк Украины с 31 марта 2025 года меняет подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны, и отказывается от расчета курса к российскому рублю. Перечень валют для ежедневного установления курса расширят до 41.

Экономика • 25 марта, 13:25 • 16290 просмотра

Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС, меньше всего – чиновникам

По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).

Общество • 25 марта, 12:35 • 24554 просмотра

Рада поддержала создание "почта-банка" на базе Укрпочты: детали законопроекта

Рада приняла законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе Укрпочты. Он предоставит банковские услуги социально уязвимым группам и в отдаленных регионах.

Экономика • 25 марта, 11:37 • 137210 просмотра