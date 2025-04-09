Национальный банк Украины

НБУ отказывается от расчета курса гривны к российскому рублю: заработает с 31 марта

Нацбанк Украины с 31 марта 2025 года меняет подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны, и отказывается от расчета курса к российскому рублю. Перечень валют для ежедневного установления курса расширят до 41.