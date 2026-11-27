Кредиты для населения: в каких областях Украины самые высокие и самые низкие ставки
Киев • УНН
В октябре средняя ставка по новым гривневым кредитам населению составляла 28,9% годовых. Самые дорогие кредиты были на Луганщине, самые дешёвые - в Киеве.
В октябре текущего года средневзвешенная ставка по новым кредитам для населения в Украине составляла 28,9% годовых. Самый высокий показатель зафиксировали в Луганской области, а самый низкий был в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, пишет УНН.
Детали
В целом кредиты в гривне в октябре выдавали в среднем под 28,9% годовых. В то же время ставка по кредитам в иностранной валюте составляла 28%. Отметим, что средневзвешенная процентная ставка - это показатель, который учитывает не только размер ставок, но и объемы выданных кредитов.
Самые высокие средневзвешенные ставки по новым кредитам зафиксировали в Луганской области - под 42,2% годовых. Во Львовской области они составляли 39,5%, в Винницкой и Закарпатской - по 37,1%, а в Запорожской - 37%.
Самые низкие ставки были в Киеве и Киевской области - 22,5% годовых. Среди других регионов с относительно низкими показателями была Черкасская область, где кредиты выдавали в среднем под 35,6%, Хмельницкая - 35,8%, Ивано-Франковская - 35,9%, Волынская и Харьковская - по 36%.
Таким образом, в большинстве областей ставки по кредитам домохозяйствам превышали 35% годовых.
Напомним
За январь-август 2026 года украинский бизнес зарегистрировал закрытые выпуски корпоративных облигаций примерно на 19 млрд гривен. Это впятеро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходность отдельных таких бумаг достигает 21,5% годовых, однако после уплаты налогов их преимущество над депозитами и ОВГЗ может быть меньшим.