В октябре текущего года средневзвешенная ставка по новым кредитам для населения в Украине составляла 28,9% годовых. Самый высокий показатель зафиксировали в Луганской области, а самый низкий был в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, пишет УНН.

Детали

В целом кредиты в гривне в октябре выдавали в среднем под 28,9% годовых. В то же время ставка по кредитам в иностранной валюте составляла 28%. Отметим, что средневзвешенная процентная ставка - это показатель, который учитывает не только размер ставок, но и объемы выданных кредитов.

Самые высокие средневзвешенные ставки по новым кредитам зафиксировали в Луганской области - под 42,2% годовых. Во Львовской области они составляли 39,5%, в Винницкой и Закарпатской - по 37,1%, а в Запорожской - 37%.

Самые низкие ставки были в Киеве и Киевской области - 22,5% годовых. Среди других регионов с относительно низкими показателями была Черкасская область, где кредиты выдавали в среднем под 35,6%, Хмельницкая - 35,8%, Ивано-Франковская - 35,9%, Волынская и Харьковская - по 36%.

Таким образом, в большинстве областей ставки по кредитам домохозяйствам превышали 35% годовых.

Напомним

За январь-август 2026 года украинский бизнес зарегистрировал закрытые выпуски корпоративных облигаций примерно на 19 млрд гривен. Это впятеро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходность отдельных таких бумаг достигает 21,5% годовых, однако после уплаты налогов их преимущество над депозитами и ОВГЗ может быть меньшим.