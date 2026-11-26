В столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане состоялся финал юбилейного, 75-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2026". Победительницей стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, которая вошла в историю конкурса как первая замужняя женщина и мать, завоевавшая главную корону, сообщает УНН со ссылкой на Miss Universe Organization и Associated Press.

Украинка Анна Никонова вошла в тридцатку лучших конкурсанток, продемонстрировав лучший результат Украины за последние 12 лет.

Детали

Финал международного конкурса красоты состоялся 24 ноября на арене имени Хосе Мигеля Агрелота в Сан-Хуане. В этом году за титул "Мисс Вселенная" соревновались 116 представительниц разных стран и территорий мира. Корону новой победительнице передала обладательница титула "Мисс Вселенная-2025", представительница Мексики Фатима Бош.

Для Пуэрто-Рико победа Баррето стала шестой за всю историю конкурса и первой за последние 20 лет. Ранее представительницы острова завоевывали главный титул в 1970, 1985, 1993, 2001 и 2006 годах. По количеству побед на "Мисс Вселенная" Пуэрто-Рико занимает третье место в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, представительницы которых завоевали девять корон, и Венесуэле с семью победами.

В пятерку финалисток "Мисс Вселенная-2026" также вошли:

Мелисса Нуньес (Доминиканская Республика) – первая вице-мисс;

Клара Вегас (Венесуэла) – вторая вице-мисс;

Беа Миллан-Виндорски (Филиппины) – третья вице-мисс;

Джорджия Ваддингтон (Новая Зеландия) – четвертая вице-мисс.

Историческая победа: почему результат Дженнифер Баррето стал знаковым

Победа представительницы Пуэрто-Рико стала важным событием в истории международного конкурса красоты, который проводится с 1952 года. На протяжении десятилетий правила "Мисс Вселенная" запрещали участвовать в соревнованиях замужним женщинам и матерям. В 2022 году организаторы объявили об отмене этих ограничений, а уже с 2023 года женщины, состоящие в браке или имеющие детей, получили возможность бороться за корону. Впоследствии организаторы также отказались от верхнего возрастного ограничения для совершеннолетних участниц.

Дженнифер Баррето стала первой конкурсанткой, которой после изменения правил удалось завоевать главный титул, состоя в браке и воспитывая ребенка. Генеральный директор Miss Universe Organization Рональд Дей подчеркнул, что история Баррето демонстрирует: материнство, брак и личные амбиции женщины могут сочетаться.

После коронации новая обладательница титула заявила журналистам, что готова начать работу в рамках своих новых обязанностей.

"Я готова работать", – сказала Баррето.

Что известно о победительнице "Мисс Вселенная-2026"

Дженнифер Баррето родилась в муниципалитете Сан-Себастьян на западе Пуэрто-Рико. Она замужем и воспитывает семилетнюю дочь Пенелопу. До 2026 года женщина не имела опыта участия в конкурсах красоты. В июне она победила в национальном конкурсе "Мисс Вселенная Пуэрто-Рико", благодаря чему получила право представлять остров на международной арене.

По образованию новая обладательница титула — психолог и социальный работник. Она получила степень бакалавра психологии, а также две степени магистра – в области исследовательской психологии и клинической социальной работы.

Баррето работает в структурах Министерства обороны США, где занимается разработкой стратегий по предотвращению рискованного и деструктивного поведения. Ее профессиональная деятельность связана, в частности, с профилактикой самоубийств и домашнего насилия. Кроме того, победительница занимается волонтерской деятельностью и поддерживает благотворительные инициативы.

Известно, что во время интеллектуальных этапов конкурса Баррето поднимала вопросы ответственного лидерства, общественных ценностей и этических вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Украина продемонстрировала лучший результат за последние 12 лет

Украину на международном конкурсе красоты представляла 23-летняя киевлянка Анна Никонова. По итогам отбора она вошла в топ-30 участниц, однако не прошла в следующий этап соревнований. Этот результат стал лучшим для Украины с 2014 года, когда представительница нашей страны Диана Гаркуша завоевала титул второй вице-мисс.

Анна Никонова получила образование в Великобритании. Она получила степень бакалавра в области психологии и образования в Университетском колледже Лондона, а в 2026 году окончила магистратуру Кембриджского университета. С детства украинка занималась вокалом и участвовала в международных и всеукраинских творческих конкурсах, фестивалях и телевизионных проектах.

Скифское золото и стреляные гильзы: чем Украина удивила на конкурсе

Во время шоу национальных костюмов Анна Никонова представила образ под названием "Золотая пектораль", вдохновлённый одним из самых известных археологических памятников Украины — скифской золотой пекторалью, которую в 1971 году обнаружили в кургане Толстая Могила на Днепропетровщине.

Над созданием костюма работали украинский дизайнер Василий Католик и команда его ателье. Работа над образом продолжалась более трёх месяцев.

Для изготовления наряда использовали чёрный бархат, металлические декоративные элементы, янтарь, жемчуг и тысячи деталей ручной работы. Центральный элемент костюма переосмыслили как символическую карту Украины. Морские мотивы олицетворяли южные регионы страны и украинский Крым, а изображения лошадей, колосьев и цветов символизировали природу и плодородие украинских земель. Особым элементом наряда стали стреляные гильзы, которые символизировали современную борьбу украинского народа за свободу и независимость.

Для самой Никоновой этот образ также имел личное значение, поскольку её бабушка работала в музее, где хранится оригинал скифской пекторали.

Для справки

Следующий, 76-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2027" планируют провести в Коста-Рике.

Напомним

Годом ранее "Мисс Вселенная" после громкого скандала стала представительница Мексики.