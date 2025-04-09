Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Президент Мексики заявила о нежелании вводить ответные пошлины, как на сталь и алюминий, против США, опасаясь последствий для мексиканского бизнеса, предпочитая диалог.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
Новые тарифы США приведут к сокращению ВВП Польши на 0,4%, что составляет более 236 млн евро. Дуда назвал это ударом от союзника.
Лидеры Канады и Мексики обсудили совместный план действий против торговых ограничений, введенных США. Карни заявил о намерении бороться с несправедливыми действиями.
Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
Лидеры Канады и Мексики обсудили усиление торговли и инвестиций на фоне угрозы со стороны США. Обе страны стремятся сохранить экономическую стабильность в условиях возможных таможенных ограничений.
Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.
Евро ослаб на 0,07% до $1,0747, достигнув трехнедельного минимума. Причиной является введение США 25% пошлины на импорт авто, что вызвало беспокойство инвесторов.
Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.
Убийце 23 человек в магазине Walmart предлагают признать вину. Это позволит избежать смертной казни и получить пожизненное заключение, решение поддержало большинство семей жертв.
Белый дом планирует ввести взаимные пошлины со 2 апреля, но их действие может быть сужено. Под удар могут попасть Мексика, россия, Япония, Южная Корея и Вьетнам.
В апреле 2025 года ожидаются магнитные бури различной интенсивности, особенно во второй половине месяца. Наиболее мощные бури прогнозируются на 12, 25 и 26 апреля.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Власти Мехико пошли на компромисс, запретив убийство быков и использование острых предметов на корриде. Это вызвало протесты фанатов традиционной корриды.
Украина оказалась на 111-м месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья.
ОЭСР прогнозирует замедление глобального роста из-за пошлин Трампа. Больше всего пострадает Мексика, а американцы потеряют более $1600 в год.
Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.
Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.
Президент США отложил повышение пошлин на продукты из Мексики и Канады до 2 апреля, но предупредил о возможном их повышении. Трамп заявил, что такие шаги необходимы для возвращения богатства в Америку.