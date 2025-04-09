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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28606 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупнейшие богачи потеряли 208 млрд долларов за день из-за пошлин Трампа

Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.

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Новые тарифы США приведут к сокращению ВВП Польши на 0,4%, что составляет более 236 млн евро. Дуда назвал это ударом от союзника.

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