Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Президент США отложил повышение пошлин на продукты из Мексики и Канады до 2 апреля, но предупредил о возможном их повышении. Трамп заявил, что такие шаги необходимы для возвращения богатства в Америку.