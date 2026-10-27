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Награду Герда Мюллера завоевали Кейн и Корраль

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Гарри Кейн и Шарлин Корраль получили Трофей Герда Мюллера как самые результативные форварды сезона 2025/2026. Кейн забил 73 гола, Корраль — 40.

Награду Герда Мюллера завоевали Кейн и Корраль

Английский нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн и мексиканская нападающая "Пачуки" Шарлин Корраль завоевали Трофей Герда Мюллера 2026 года, который вручается самому результативному форварду предыдущего сезона, передает УНН

Детали 

В Лондоне, в театре "Палладиум", бывший форвард сборной Англии, лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер и актриса София Тернер объявили, что лучшими бомбардирами стали нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн и мексиканская нападающая "Пачуки" Шарлин Корраль. 

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Гарри Кейн в сезоне 2025/2026 провел феноменальную кампанию, забив в общей сложности 73 гола и отдав 8 результативных передач в 65 официальных матчах за клуб и национальную сборную. 

В сезоне 2025/2026 Шарлин Корраль, в частности, в розыгрыше Лиги MX Феменил (Liga MX Femenil) сезона 2025/2026 стала лучшим бомбардиром турнира, забив 40 голов. 

Дополнение

Трофей Герда Мюллера вручается ежегодно начиная с 2021 года (в первый год награда называлась "Нападающий года"). Дважды (в 2021 и 2022 годах) награду завоевывал Роберт Левандовский, в 2023 году приз достался Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити".

В 2024 году Гарри Кейн и Килиан Мбаппе из "Реала" разделили победу в борьбе за Трофей Герда Мюллера. 

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В прошлом году шведский нападающий лондонского "Арсенала" Виктор Дьёкереш и польская нападающая "Барселоны" Ева Пайор получили награды лучших нападающих мира. Португальский вингер Луиш Фигу объявил их победителями.

Приз назван в честь легендарного немецкого форварда, чемпиона мира 1974 года Герда Мюллера, который умер в августе 2021 года. Он дважды (в 1970 и 1972 годах) становился обладателем «Золотого мяча».

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Павел Башинский

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