Награду Герда Мюллера получили Дьёкереш и Пайор
Киев • УНН
Шведский нападающий лондонского "Арсенала" Виктор Дьёкереш и польская нападающая "Барселоны" и сборной Польши Ева Пайор получили награду лучшего нападающего мира - среди мужчин и женщин соответственно, передает УНН.
Детали
Португальский вингер "Барселоны" и мадридского "Реала" Луиш Фигу объявил, что лучшими бомбардирами стали шведский нападающий лондонского "Арсенала" и португальского "Спортинга" Виктор Дьёкереш и польская нападающая "Барселоны" и сборной Польши Ева Пайор.
Напомним
Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой игроком мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике получили трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025.