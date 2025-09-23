$41.250.00
Награду Герда Мюллера получили Дьёкереш и Пайор

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Шведский нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш и польская нападающая «Барселоны» Ева Пайор получили награды лучших нападающих мира. Португальский вингер Луиш Фигу объявил их победителями.

Награду Герда Мюллера получили Дьёкереш и Пайор

Шведский нападающий лондонского "Арсенала" Виктор Дьёкереш и польская нападающая "Барселоны" и сборной Польши Ева Пайор получили награду лучшего нападающего мира - среди мужчин и женщин соответственно, передает УНН.

Детали

Португальский вингер "Барселоны" и мадридского "Реала" Луиш Фигу объявил, что лучшими бомбардирами стали шведский нападающий лондонского "Арсенала" и португальского "Спортинга" Виктор Дьёкереш и польская нападающая "Барселоны" и сборной Польши Ева Пайор.

Напомним

Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой игроком мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике получили трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025.

Павел Башинский

Спорт