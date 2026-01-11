$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу
16:41 • 9186 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
13:53 • 13042 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 15042 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 28888 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 26140 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 31564 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 42185 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 64864 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 43746 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться авто

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что коммунальные службы работают без остановки из-за снегопада. Дети завтра не идут в школу, а жителей просят не пользоваться авто.

Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться авто

Во Львове из-за снегопада коммунальные службы работают без остановки. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Дети завтра в школу не идут. Прошу, по возможности, не пользоваться авто. Если можете - помогите тем, кто рядом. Это наш город

- заявил он.

Контекст

В воскресенье, 11 января, на Украину обрушился сильный снегопад. В ряде регионов власти, коммунальные службы и органы правопорядка вышли на борьбу с последствиями непогоды и на обеспечение общественной безопасности.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения.

Также УНН сообщал, что на Херсонщине из-за снегопада затруднено движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям.

В то же время в Харькове неблагоприятные погодные условия вызвали задержки в работе трамваев, троллейбусов и автобусов.

Евгений Устименко

Общество Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Днепр
Херсонская область
Андрей Садовый
Украина
Львов
Харьков