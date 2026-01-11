Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться авто

Во Львове из-за снегопада коммунальные службы работают без остановки. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Дети завтра в школу не идут. Прошу, по возможности, не пользоваться авто. Если можете - помогите тем, кто рядом. Это наш город - заявил он.

Контекст

В воскресенье, 11 января, на Украину обрушился сильный снегопад. В ряде регионов власти, коммунальные службы и органы правопорядка вышли на борьбу с последствиями непогоды и на обеспечение общественной безопасности.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения.

Также УНН сообщал, что на Херсонщине из-за снегопада затруднено движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям.

В то же время в Харькове неблагоприятные погодные условия вызвали задержки в работе трамваев, троллейбусов и автобусов.