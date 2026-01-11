Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто

$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT
У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр
250 тисяч чоловіків 25+ навчаються у вишах: у Раді готують обмеження відстрочки
"Гуляйполе - це велика сіра зона" - Сили оборони Півдня
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто

Київ • УНН

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що комунальні служби працюють без зупину через снігопад. Діти завтра не йдуть до школи, а мешканців просять не користуватися авто.

Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто

У Львові через снігопад комунальні служби працюють без зупину. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, по можливості, не користуватися авто. Якщо можете - допоможіть тим, хто поруч. Це наше місто

- заявив він.

Контекст

У неділю, 11 січня, на Україну обрушився сильний снігопад. У низці регіонів влада, комунальні служби і органи правопорядку вийшли на боротьбу з наслідками негоди і на забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.

Водночас у Харкові несприятливі погодні умови спричинили затримки у роботі трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Євген Устименко

