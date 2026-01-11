Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто

У Львові через снігопад комунальні служби працюють без зупину. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, по можливості, не користуватися авто. Якщо можете - допоможіть тим, хто поруч. Це наше місто - заявив він.

Контекст

У неділю, 11 січня, на Україну обрушився сильний снігопад. У низці регіонів влада, комунальні служби і органи правопорядку вийшли на боротьбу з наслідками негоди і на забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.

Водночас у Харкові несприятливі погодні умови спричинили затримки у роботі трамваїв, тролейбусів та автобусів.