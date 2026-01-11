Негода в Україні 11 січня: рух громадського транспорту у Харкові ускладнений через снігопад

Фото: Харківська міська рада

У Харкові несприятливі погодні умови призвели до ускладнення руху наземного громадського транспорту. Про це повідомляє Харківська міська рада, передає УНН.

Деталі

За інформацією департаменту, через негоду можливі затримки в роботі всіх трамваїв, тролейбусів та автобусів, а міські служби працюють над усуненням наслідків складних погодних умов.

Працівники КП "Шляхрембуд" усувають наслідки негоди. Вони очищають від снігу дороги, тротуари, пішохідні доріжки, внутрішньоквартальні проїзди, зупинки громадського транспорту, виходи з під'їздів тощо - йдеться у дописі.

Крім того, за попередньою інформацією, бригади СКП "Харківзеленбуд" прибирають сніг у всіх районах міста.

У роботах задіяні засоби ручної механізації та моторизована техніка - повідомляють у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.