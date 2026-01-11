$42.990.00
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 8024 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 18716 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 21236 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 28901 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 39763 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 61022 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 42459 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33828 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37338 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Негода в Україні 11 січня: рух громадського транспорту у Харкові ускладнений через снігопад

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Харкові несприятливі погодні умови спричинили затримки у роботі трамваїв, тролейбусів та автобусів. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків негоди, очищаючи дороги та тротуари.

Негода в Україні 11 січня: рух громадського транспорту у Харкові ускладнений через снігопад
Фото: Харківська міська рада

У Харкові несприятливі погодні умови призвели до ускладнення руху наземного громадського транспорту. Про це повідомляє Харківська міська рада, передає УНН.

Деталі

За інформацією департаменту, через негоду можливі затримки в роботі всіх трамваїв, тролейбусів та автобусів, а міські служби працюють над усуненням наслідків складних погодних умов.

Працівники КП "Шляхрембуд" усувають наслідки негоди. Вони очищають від снігу дороги, тротуари, пішохідні доріжки, внутрішньоквартальні проїзди, зупинки громадського транспорту, виходи з під'їздів тощо

- йдеться у дописі.

Крім того, за попередньою інформацією, бригади СКП "Харківзеленбуд" прибирають сніг у всіх районах міста.

У роботах задіяні засоби ручної механізації та моторизована техніка

- повідомляють у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.

Алла Кіосак

