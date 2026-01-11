У Дніпрі та області випав сніг: патрульна поліція працює у посиленому режимі

$42.990.00
13:53 • 1176 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 4232 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 15608 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 19419 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 27559 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 38570 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 59303 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 41941 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33556 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37045 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 10269 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39 • 10083 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11 січня, 07:03 • 17243 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго11 січня, 08:18 • 13444 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза12:15 • 5230 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 15608 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 50255 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 98679 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 125128 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 94921 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Кір Стармер
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 17995 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 20652 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 76304 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 77199 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 97533 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

У Дніпрі та області випав сніг: патрульна поліція працює у посиленому режимі

Київ • УНН

Київ • УНН

 30 перегляди

У Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

У Дніпрі та області випав сніг: патрульна поліція працює у посиленому режимі
Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, передає УНН.

Деталі

Патрульна поліція працює у посиленому режимі спільно з комунальними службами для ліквідації наслідків негоди. Ведеться розчищення та посипання доріг. Зокрема, у місті працюють 62 піскорозкидувачів, 7 навантажувачів, 9 одиниць снігоочисної техніки. Ми супроводжуємо техніку та забезпечуємо безперешкодний проїзд для неї на усіх ділянках

- йдеться у дописі.

Правоохоронці закликають водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини, щоб не заважати роботі комунальної техніки, яка очищає дороги від снігу.

Нагадаємо

У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.

Алла Кіосак

СуспільствоАвтоПогода та довкілля
Морози в Україні
Техніка
Сніг в Україні
Дніпро (місто)
Львів