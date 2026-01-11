У Дніпрі та області випав сніг: патрульна поліція працює у посиленому режимі

Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, передає УНН.

Деталі

Патрульна поліція працює у посиленому режимі спільно з комунальними службами для ліквідації наслідків негоди. Ведеться розчищення та посипання доріг. Зокрема, у місті працюють 62 піскорозкидувачів, 7 навантажувачів, 9 одиниць снігоочисної техніки. Ми супроводжуємо техніку та забезпечуємо безперешкодний проїзд для неї на усіх ділянках - йдеться у дописі.

Правоохоронці закликають водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини, щоб не заважати роботі комунальної техніки, яка очищає дороги від снігу.

Нагадаємо

У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.