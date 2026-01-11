У Дніпрі та області випав сніг: патрульна поліція працює у посиленому режимі
Київ • УНН
У Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.
Деталі
Патрульна поліція працює у посиленому режимі спільно з комунальними службами для ліквідації наслідків негоди. Ведеться розчищення та посипання доріг. Зокрема, у місті працюють 62 піскорозкидувачів, 7 навантажувачів, 9 одиниць снігоочисної техніки. Ми супроводжуємо техніку та забезпечуємо безперешкодний проїзд для неї на усіх ділянках
Правоохоронці закликають водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини, щоб не заважати роботі комунальної техніки, яка очищає дороги від снігу.
Нагадаємо
