У Львові за два дні випало 30 см снігу: комунальники працювали всю ніч

За останні кілька днів у Львові випало близько 70% місячної норми опадів - це приблизно 30 сантиметрів снігу. Через інтенсивний снігопад комунальні служби міста працювали в посиленому режимі. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Впродовж цієї ночі комунальна техніка і працівники продовжували прибирали вулиці міста від наслідків інтенсивного снігопаду, що тривав упродовж двох діб. Як пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, основний акцент під час нічного прибирання — це розчистка магістральних вулиць, для забезпечення проїзду машин екстрених служб та громадського транспорту – йдеться у дописі.

На дорогах міста працювали 94 одиниці великої спецтехніки та 72 мотощітки. Для обробки доріг і тротуарів використали 362 кубічні метри протиожеледних матеріалів.

