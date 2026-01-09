$42.990.27
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 1114 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 716 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 4088 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 1920 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 10381 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 11731 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13405 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11713 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12576 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
У Львові за два дні випало 30 см снігу: комунальники працювали всю ніч

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.

У Львові за два дні випало 30 см снігу: комунальники працювали всю ніч

За останні кілька днів у Львові випало близько 70% місячної норми опадів - це приблизно 30 сантиметрів снігу. Через інтенсивний снігопад комунальні служби міста працювали в посиленому режимі. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Впродовж цієї ночі комунальна техніка і працівники продовжували прибирали вулиці міста від наслідків інтенсивного снігопаду, що тривав упродовж двох діб. Як пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, основний акцент під час нічного прибирання — це розчистка магістральних вулиць, для забезпечення проїзду машин екстрених служб та громадського транспорту 

– йдеться у дописі.

На дорогах міста працювали 94 одиниці великої спецтехніки та 72 мотощітки. Для обробки доріг і тротуарів використали 362 кубічні метри протиожеледних матеріалів.

Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні09.01.26, 09:00 • 29429 переглядiв

Нагадаємо

Через негоду Укрзалізниця відправить низку поїздів із затримками. Час відправлення деяких рейсів змінено на 30 хвилин до 4 годин.

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
