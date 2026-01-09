У Львові за два дні випало 30 см снігу: комунальники працювали всю ніч
Київ • УНН
У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.
За останні кілька днів у Львові випало близько 70% місячної норми опадів - це приблизно 30 сантиметрів снігу. Через інтенсивний снігопад комунальні служби міста працювали в посиленому режимі. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.
Впродовж цієї ночі комунальна техніка і працівники продовжували прибирали вулиці міста від наслідків інтенсивного снігопаду, що тривав упродовж двох діб. Як пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, основний акцент під час нічного прибирання — це розчистка магістральних вулиць, для забезпечення проїзду машин екстрених служб та громадського транспорту
На дорогах міста працювали 94 одиниці великої спецтехніки та 72 мотощітки. Для обробки доріг і тротуарів використали 362 кубічні метри протиожеледних матеріалів.
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні09.01.26, 09:00 • 29429 переглядiв
Нагадаємо
Через негоду Укрзалізниця відправить низку поїздів із затримками. Час відправлення деяких рейсів змінено на 30 хвилин до 4 годин.