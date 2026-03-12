У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році

Фото: AP

У державній виправній установі Гантсвілля за допомогою смертельної ін’єкції стратили 51-річного Седріка Рікса, визнаного винним у подвійному вбивстві тринадцятирічної давнини. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами судової справи, напад стався у травні 2013 року, коли двоє дітей Роксанн від попереднього шлюбу намагалися захистити матір від агресії Рікса. Зловмисник убив жінку та молодшого сина, а також завдав поранень 12-річному Маркусу, якому вдалося вижити лише завдяки тому, що він прикидався мертвим. Сам Седрік Рікс під час суду визнав факт нападу, проте намагався виправдати свої дії неконтрольованим гнівом та самообороною від дітей, які втрутилися у конфлікт.

Пояснюючи свою лють – я був засмучений. Буває таке. Я не знаю. Шкода, що я не можу повернути їх, наприклад, прямо зараз. Я не знаю, як це сталося – заявив Седрік Рікс перед виконанням вироку, принісши вибачення родині загиблих.

Юридична боротьба та статистика страт у США

Адвокати засудженого до останнього намагалися оскаржити вирок, наголошуючи на ймовірній расовій дискримінації під час формування колегії присяжних.

Проте Генеральна прокуратура Техасу довела, що дії обвинувачення були расово нейтральними, а жорстокість злочину вимагає відповідного покарання в інтересах громадськості. Ця страта стала другою в Техасі з початку 2026 року та шостою в країні, підтверджуючи статус штату як лідера за кількістю виконаних смертних вироків у США.

У Китаї стратили 11 лідерів угруповань, причетних до масштабного кібершахрайства у М'янмі