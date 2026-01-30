У Китаї стратили 11 лідерів угруповань, причетних до масштабного кібершахрайства у М'янмі

Китайська влада в четвер, 29 січня, виконала смертні вироки щодо 11 осіб, які були ключовими фігурами у транскордонній злочинній мережі, що займалася телекомунікаційним шахрайством та азартними іграми. Ці страти стали результатом масштабної кампанії Пекіна з ліквідації кримінальних синдикатів, які базувалися в прикордонних районах М’янми та ошукували громадян Китаю на мільярди доларів. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

Серед страчених були провідні члени відомого кримінального клану Мін, зокрема Мін Гопін та Мін Чженьчжень, які керували мережею "шахрайських парків" у прикордонній зоні Коканг. Суд міста Веньчжоу визнав їх винними не лише у фінансових махінаціях на суму понад 1,4 мільярда доларів, а й у жорстоких злочинах: навмисних вбивствах 14 громадян Китаю, незаконному утриманні людей та катуваннях. Смертні вироки були винесені ще у вересні 2025 року та підтверджені Верховним народним судом після відхилення апеляцій.

Діяльність цієї групи призвела до численних смертей та завдала величезних економічних збитків. Справедливість була відновлена згідно із законом – повідомили в державному агентстві Сіньхуа.

Ця страта є потужним сигналом для інших угруповань, що діють у Південно-Східній Азії, де цифрові шахрайські центри стали цілою індустрією. Пекін значно посилив тиск на владу сусідніх країн, зокрема М’янми, Лаосу та Камбоджі, щоб домогтися екстрадиції тисяч підозрюваних. Тільки за останній рік у межах цієї співпраці до Китаю було депортовано понад 7 600 осіб, причетних до кіберзлочинності, що підкреслює рішучість КНР повністю викорінити загрозу телекомунікаційного шахрайства.

