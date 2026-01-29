США втратили ключовий контакт у військовому керівництві Китаю після чисток Сі Цзіньпіна - Reuters

З "падінням" високопоставленого китайського генерала Сполучені Штати втратили важливий контакт у найвищому військовому органі Пекіна і тепер стикаються з Народно-визвольною армією Китаю, якій все більше не вистачає стабільних і досвідчених командирів, заявили колишні американські чиновники та аналітики, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство оборони Китаю заявило в суботу, що Чжан Юся, друга за значимістю людина в уряді при главі КНР Сі Цзіньпіні як заступник голови Центральної військової комісії (ЦВК), перебуває під слідством. Це остання і найгучніша серед чисток у вищому військовому керівництві країни на тлі боротьби Сі Цзіньпіна з корупцією у збройних силах.

Чистки військового керівництва КНР: Сі Цзіньпін арештував свою "праву руку" через підозру у держперевороті

Для Вашингтона несподіване усунення Чжана позбавляє шановної та відомої постаті у збройних силах Китаю у той час, коли адміністрації США, які змінювали одна одну, працювали над налагодженням контактів на високому рівні, щоб уникнути конфліктів між двома наймогутнішими арміями світу, пише видання.

Декілька колишніх високопосадовців повідомили Reuters, що звільнення Чжана стало шоком.

Сі Цзіньпін дозволив Чжану спілкуватися зі США під час адміністрації Байдена після 17-місячного періоду, протягом якого Китай практично повністю припинив зв'язок між військовими після візиту на Тайвань тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Такі зв'язки на високому рівні - у політичній системі Китаю Чжан обіймає посаду вище міністра оборони - розглядалися як важливі відносини та канал, який залишався життєздатним для подальших переговорів.

Чжан, один із небагатьох провідних офіцерів із бойовим досвідом часів вторгнення Китаю до В'єтнаму наприкінці 1970-х років, розглядався в США як компетентний радник Сі Цзіньпіна, який очолює Центральну військову комісію, у якій зараз працює лише один генерал, кадровий політичний комісар Чжан Шенмінь.

"Кого Сі Цзіньпін скличе у кризовій ситуації, якщо в його комісії лише одна людина?" - сказав Дрю Томпсон, старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама (S. Rajaratnam School of International Studies) у Сінгапурі, який спілкувався із Чжаном, будучи колишнім співробітником Міністерства оборони США.

Томпсон сказав, що, на його думку, Чжан - єдиний чинний офіцер НВАК, який міг би дати Сі Цзіньпіну об'єктивні поради про військові спроможності та недоліки Китаю, а також про людські жертви конфлікту.

"Існує ризик того, що Сі Цзіньпін отримає погані поради від підлабузників, які кажуть йому те, що він хоче почути, - сказав він. - Це створює ризик прорахунку".

Високопосадовець адміністрації США заявив, що Білий дім не може нічого повідомити щодо "повідомлень про палацові інтриги" в Китаї, додавши, що адміністрація Трампа "створює армію, здатну запобігти агресії в будь-якій точці Першого острівного ланцюга".

Пентагон не відповів на запит про коментар.

"Чим рішучіші народні збройні сили борються з корупцією, тим сильнішими, згуртованішими і боєздатнішими вони стають", - заявив Лю Пен'юй, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні, у відповідь на питання Reuters про Чжана.

Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців