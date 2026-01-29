$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 7350 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 9668 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
12:04 • 14408 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 14069 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 12338 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 15515 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25995 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11519 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13861 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Financial Times

США втратили ключовий контакт у військовому керівництві Китаю після чисток Сі Цзіньпіна - Reuters

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Високопоставлений китайський генерал Чжан Юся, заступник голови Центральної військової комісії, перебуває під слідством. Це позбавляє США важливого контакту у найвищому військовому органі Китаю.

США втратили ключовий контакт у військовому керівництві Китаю після чисток Сі Цзіньпіна - Reuters

З "падінням" високопоставленого китайського генерала Сполучені Штати втратили важливий контакт у найвищому військовому органі Пекіна і тепер стикаються з Народно-визвольною армією Китаю, якій все більше не вистачає стабільних і досвідчених командирів, заявили колишні американські чиновники та аналітики, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство оборони Китаю заявило в суботу, що Чжан Юся, друга за значимістю людина в уряді при главі КНР Сі Цзіньпіні як заступник голови Центральної військової комісії (ЦВК), перебуває під слідством. Це остання і найгучніша серед чисток у вищому військовому керівництві країни на тлі боротьби Сі Цзіньпіна з корупцією у збройних силах.

Чистки військового керівництва КНР: Сі Цзіньпін арештував свою "праву руку" через підозру у держперевороті26.01.26, 11:24 • 8469 переглядiв

Для Вашингтона несподіване усунення Чжана позбавляє шановної та відомої постаті у збройних силах Китаю у той час, коли адміністрації США, які змінювали одна одну, працювали над налагодженням контактів на високому рівні, щоб уникнути конфліктів між двома наймогутнішими арміями світу, пише видання.

Декілька колишніх високопосадовців повідомили Reuters, що звільнення Чжана стало шоком.

Сі Цзіньпін дозволив Чжану спілкуватися зі США під час адміністрації Байдена після 17-місячного періоду, протягом якого Китай практично повністю припинив зв'язок між військовими після візиту на Тайвань тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Такі зв'язки на високому рівні - у політичній системі Китаю Чжан обіймає посаду вище міністра оборони - розглядалися як важливі відносини та канал, який залишався життєздатним для подальших переговорів.

Чжан, один із небагатьох провідних офіцерів із бойовим досвідом часів вторгнення Китаю до В'єтнаму наприкінці 1970-х років, розглядався в США як компетентний радник Сі Цзіньпіна, який очолює Центральну військову комісію, у якій зараз працює лише один генерал, кадровий політичний комісар Чжан Шенмінь.

"Кого Сі Цзіньпін скличе у кризовій ситуації, якщо в його комісії лише одна людина?" - сказав Дрю Томпсон, старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама (S. Rajaratnam School of International Studies) у Сінгапурі, який спілкувався із Чжаном, будучи колишнім співробітником Міністерства оборони США.

Томпсон сказав, що, на його думку, Чжан - єдиний чинний офіцер НВАК, який міг би дати Сі Цзіньпіну об'єктивні поради про військові спроможності та недоліки Китаю, а також про людські жертви конфлікту.

"Існує ризик того, що Сі Цзіньпін отримає погані поради від підлабузників, які кажуть йому те, що він хоче почути, - сказав він. - Це створює ризик прорахунку".

Високопосадовець адміністрації США заявив, що Білий дім не може нічого повідомити щодо "повідомлень про палацові інтриги" в Китаї, додавши, що адміністрація Трампа "створює армію, здатну запобігти агресії в будь-якій точці Першого острівного ланцюга".

Пентагон не відповів на запит про коментар.

"Чим рішучіші народні збройні сили борються з корупцією, тим сильнішими, згуртованішими і боєздатнішими вони стають", - заявив Лю Пен'юй, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні, у відповідь на питання Reuters про Чжана.

Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців18.01.26, 07:23 • 9861 перегляд

Юлія Шрамко

