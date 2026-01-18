$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Сі Цзіньпін наказав посилити боротьбу з корупцією, внаслідок чого у 2025 році покарано 983 000 осіб. Це рекордний показник за два десятиліття, спрямований на забезпечення виконання рішень вищого керівництва.

Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців

Лідер КНР Сі Цзіньпін наказав посилити боротьбу з корупцією та порушеннями дисципліни у 2026 році. Згідно з даними Центральної комісії партії з перевірки дисципліни, оприлюдненими 17 січня, протягом 2025 року правоохоронці покарали рекордні 983 000 осіб. Це на 10,6% більше, ніж у попередньому році, і є найвищим показником за останні два десятиліття. Про це йдеться у матеріалі WSJ, пише УНН.

Деталі

Основною метою розширення наглядових повноважень інспекторів є забезпечення беззаперечного виконання рішень вищого керівництва перед запуском нового п’ятирічного економічного плану. Сі Цзіньпін назвав корупцію "головною перешкодою на шляху нації" та закликав до рішучого усунення бюрократів, які саботують або спотворюють політику Пекіна.

Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном30.10.25, 08:51 • 3050 переглядiв

Особлива увага приділяється регіонам, де посадовці "сліпо слідують трендам" – наприклад, інвестують у виробництво напівпровідників чи електромобілів без належних місцевих умов, що партійна преса називає "перекручуванням добрих намірів".

Боротьба з бюрократичною інерцією

Попри масові репресії, Пекін стикнувся з проблемою "бездіяльності": понад 140 800 осіб було покарано за бездіяльність або обман протягом минулого року. Чиновники на місцях часто побоюються приймати рішення через ризик потрапити під слідство. Сі Цзіньпін заявив, що "чесні помилки" під час виконання завдань можуть бути виправдані, щоб стимулювати ініціативу.

З моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади наприкінці 2012 року загальна кількість покараних перевищила 7,2 мільйона осіб. Аналітики зазначають, що нинішні чистки переросли з боротьби з хабарництвом у масштабний інструмент примусу до особистої лояльності лідеру та його стратегічному курсу. 

Китай сформував п’ятирічний план зростання на основі технологічної самодостатності23.10.25, 16:34 • 3262 перегляди

Степан Гафтко

