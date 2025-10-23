$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
11:30 • 15983 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16377 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25694 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25915 перегляди
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23207 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:30 • 12002 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
23 жовтня, 07:25 • 14587 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
23 жовтня, 07:22 • 16247 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32153 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
Китай сформував п’ятирічний план зростання на основі технологічної самодостатності

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Китай зосередиться на технологічній самодостатності та інноваціях у новому п'ятирічному плані, який розпочнеться у 2026 році. Уряд країни окреслив ключові пріоритети, включаючи розвиток власного ланцюга поставок напівпровідників та стимулювання внутрішнього попиту.

Китай сформував п’ятирічний план зростання на основі технологічної самодостатності

Китай пообіцяв у подальшому розвивати свою економіку, подвоївши зусилля у прагненні до технологічної самодостатності. Уряд країни окреслив ключові пріоритети нового п'ятирічного плану, який розпочнеться у 2026 році, але мало торкаючись нагальних проблем, пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

Деталі

Центральний Комітет Комуністичної партії завершив свій четвертий пленум у Пекіні, після чого державне новинне агентство "Сіньхуа" опублікувало комюніке про те, що обговорювалося на чотириденній сесії.

Запис свідчить про сильну увагу до технологічних інновацій та самозабезпечення, що відповідає чинному п'ятирічному плану, який закінчується цього року. Китай підвищив свою глобальну конкурентоспроможність у деяких галузях, виділених у попередньому плані, таких як електромобілі та біотехнології. Розвиток власного ланцюга поставок напівпровідників також став ключовим завданням на тлі зростаючої геополітичної напруженості.

Китай, згідно з документом, зосередиться на інтелектуальному, зеленому та інтегрованому розвитку, закликаючи виробничий сектор "зберегти розумну частку" економіки. Чиновники все ж таки наголосили на зростанні внутрішнього попиту як на "стратегічному пріоритеті", натякаючи на очікування щодо більших зусиль для стимулювання споживання. Також згадувалося про створення "єдиного загальнонаціонального ринку", водночас містився заклик до відкриття каналів для соціальної мобільності та покращення розподілу доходів разом із системою соціального забезпечення.

Експорт Китаю продовжує зростати, незважаючи на вищі мита з боку США, але глибокий спад на ринку нерухомості та слабка довіра знизили внутрішній попит, що підживлювало цінові війни в різних галузях промисловості. Проте ринок житла був лише коротко згаданий у звіті, з акцентом на "високоякісному розвитку".

США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів про зниження мит18.10.25, 06:57 • 17192 перегляди

І незважаючи на неодноразові обіцянки уряду щодо "антиінволюційних" заходів на початку цього року - термін Пекіна для вирішення проблеми надлишкових потужностей у промисловому секторі та секторі відновлюваної енергетики - у звіті пленарного засідання не було згадки про політику пропозиції.

Що стосується загального економічного зростання, Китай перестав включати конкретну ціль, коли опублікував поточний п'ятирічний план, натомість закликаючи до "сталого та здорового" розширення. Аналітики кажуть, що зростання необхідно підтримувати на рівні близько 4,5% на рік, щоб досягти мети подвоєння валового внутрішнього продукту до 2035 року порівняно з 2020 роком.

Офіційні дані Китаю, схоже, йдуть до досягнення цьогорічної річної мети зростання "близько 5%, але підтримка імпульсу в довгостроковій перспективі широко розглядається як виклик, не в останню чергу через демографічні показники, після того, як населення скорочувалося третій рік поспіль у 2024 році.

На ранок п'ятниці запланована прес-конференція для пояснення комюніке, а більш детальна версія рекомендацій очікується пізніше. Остаточну версію буде затверджено на Всекитайських зборах народних представників наступного року.

Окрім політики, були питання щодо персоналу, який готується до пленуму, на тлі ескалації чистки високопосадовців. У комюніке зазначалося, що на четвертому пленумі були присутні 168 членів та 147 запасних членів. Нинішній Центральний Комітет спочатку мав 205 членів та 167 запасних членів.

У комюніке офіційно оголошено про виключення 14 членів з Комуністичної партії Китаю, включаючи колишніх посадовців Народно-визвольної армії на чолі з Хе Вейдуном, який займав друге місце в китайських збройних силах.

Результати пленарного засідання пропонують уявлення про те, як Китай бачить себе напередодні вирішального тижня торгівельних переговорів зі США. Посадовці з Вашингтона та Пекіна, включаючи міністра фінансів Скотта Бессента та віце-прем'єра Хе Ліфенга, мають зустрітися в Малайзії з п'ятниці по понеділок, щоб зняти напруженість щодо експортного контролю, тарифів та інших питань. Після цього наступного тижня може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.

Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти23.10.25, 11:59 • 2500 переглядiв

Алісія Гарсія Ерреро, головний економіст Natixis в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомила журналістам у Токіо в четвер, що Китай, ймовірно, дотримуватиметься "більш того ж шляху" в найближчі роки. Це означатиме "подвоєння" зусиль щодо модернізації промислового виробництва, оскільки воно залежить від зростання експорту.

Хоча буде великий поштовх до нових технологій, особливо фундаментальних досліджень та розробок критично важливих технологій, вона сказала, що "експорт - це фіксована ставка".

Виходячи з очікувань, що наступний п'ятирічний план буде спрямований у цьому напрямку, Гарсія Ерреро заявила, що Natixis зберігає свій прогноз щодо уповільнення річного зростання Китаю до 2,3% у 2035 році. Вона назвала це "структурним уповільненням", оскільки старіння населення країни прискорюється, що матиме "величезні наслідки для Японії та решти Азії".

Доповнення

Китайська компанія Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота - H2. Відео з його демонстрацією компанія опублікувала у понеділок, 20 жовтня, на власному YouTube-каналі.

Павло Зінченко

