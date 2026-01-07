Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області рф та складу матеріально-технічних засобів у Донецькій області. Нафтобаза забезпечувала пальним армію окупантів, а також пошкоджено резервуари на нафтобазі "Темп" у Ярославській області.
В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті
Нафтобаза, як вказано, задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів.
Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників
Зазначається, що ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.
Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
