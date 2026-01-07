$42.560.14
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 3374 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 5436 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 6536 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 24704 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 49038 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 135282 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 209698 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82307 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90003 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів

Київ • УНН

 • 3418 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області рф та складу матеріально-технічних засобів у Донецькій області. Нафтобаза забезпечувала пальним армію окупантів, а також пошкоджено резервуари на нафтобазі "Темп" у Ярославській області.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів, пише УНН.

В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті

- повідомили у Генштабі.

Нафтобаза, як вказано, задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів.

Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000

- зазначили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

