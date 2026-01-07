Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів, пише УНН.

В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті - повідомили у Генштабі.

Нафтобаза, як вказано, задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів.

Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників - ідеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000 - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Безпілотники атакували нафтобазу у бєлгородській області рф