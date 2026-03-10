$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 1084 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 13126 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 19123 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 14978 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22340 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25911 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38808 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49140 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52195 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84375 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Співачка MamaRika повернулася з Дубаю через Єгипет та Молдову через скасування рейсів. Чоловік Сергій Середа допоміг організувати складний маршрут додому.

"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України

Українська співачка MamaRika після непростої подорожі нарешті повернулася до України разом із сином Давідом. Артистка кілька тижнів перебувала в Дубаї, однак через загострення ситуації на Близькому Сході її дорога додому значно ускладнилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост в Instagram артистки.

Під час перебування в ОАЕ відпочинок виконавиці перетворився на справжній стрес. Через атаки Ірану в регіоні виникли перебої в авіасполученні: частину рейсів скасовували або переносили, через що багато людей не могли оперативно покинути країну. У такій ситуації опинилася й MamaRika, яка разом із маленьким сином змушена була кілька днів шукати безпечний маршрут повернення.

Про те, що їй вдалося дістатися додому, співачка розповіла у своєму Instagram. За словами артистки, дорога до України була виснажливою і зайняла майже три дні. Маршрут пролягав через кілька країн, зокрема Єгипет та Молдову. Значну роль у поверненні родини відіграв її чоловік — шоумен Сергій Середа, який активно допомагав організувати поїздку. У Києві він зустрів дружину та сина з квітами.

Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за тривалий час. Якщо ви слідкували, ви бачили всі наші „пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу я офіційно безстрашна і безсмертна. Чого варта лише дорога назад, три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля. Дякую всім, хто хвилювався, дякую моєму Сергію Середі, який підняв пів світу, щоб повернути нас із сином

- написала виконавиця.

Після повернення додому емоції далися взнаки. Співачка зізналася, що пережитий стрес виявився настільки сильним, що вона не змогла стримати сліз. Водночас артистка каже, що вже поступово приходить до тями після пережитого.

"Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі", — додала MamaRika.

