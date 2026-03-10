"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України

Українська співачка MamaRika після непростої подорожі нарешті повернулася до України разом із сином Давідом. Артистка кілька тижнів перебувала в Дубаї, однак через загострення ситуації на Близькому Сході її дорога додому значно ускладнилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост в Instagram артистки.

Під час перебування в ОАЕ відпочинок виконавиці перетворився на справжній стрес. Через атаки Ірану в регіоні виникли перебої в авіасполученні: частину рейсів скасовували або переносили, через що багато людей не могли оперативно покинути країну. У такій ситуації опинилася й MamaRika, яка разом із маленьким сином змушена була кілька днів шукати безпечний маршрут повернення.

Про те, що їй вдалося дістатися додому, співачка розповіла у своєму Instagram. За словами артистки, дорога до України була виснажливою і зайняла майже три дні. Маршрут пролягав через кілька країн, зокрема Єгипет та Молдову. Значну роль у поверненні родини відіграв її чоловік — шоумен Сергій Середа, який активно допомагав організувати поїздку. У Києві він зустрів дружину та сина з квітами.

Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за тривалий час. Якщо ви слідкували, ви бачили всі наші „пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу я офіційно безстрашна і безсмертна. Чого варта лише дорога назад, три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля. Дякую всім, хто хвилювався, дякую моєму Сергію Середі, який підняв пів світу, щоб повернути нас із сином - написала виконавиця.

Після повернення додому емоції далися взнаки. Співачка зізналася, що пережитий стрес виявився настільки сильним, що вона не змогла стримати сліз. Водночас артистка каже, що вже поступово приходить до тями після пережитого.

"Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі", — додала MamaRika.

