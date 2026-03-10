$43.900.1750.710.17
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

США послаблюють обмеження на торгівлю російською нафтою через кризу в Перській затоці. Це дасть росії додаткові кошти для фінансування війни в Україні.

США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти

Президент США оголосив про зняття обмежень для зниження цін на паливо. Також Трамп анонсував швидке завершення війни проти Ірану найближчим часом.

Часткове послаблення санкцій, пов’язаних із торгівлею нафтою, може допомогти стабілізувати ситуацію на світовому енергетичному ринку на тлі війни на Близькому Сході. Однак навіть такі тимчасові рішення дають росії додаткові фінансові ресурси, які можуть бути використані у війні проти України. Про це в коментарі УНН розповів екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області, фінансист Віктор Гальчинський.

Часткове зняття санкцій - логіка ринку

За словами експерта, послаблення обмежень на торгівлю нафтою частково пояснюється ситуацією на світовому ринку. Через війну на Близькому Сході різко зросли ризики для транспортування нафти через Перську затоку, зокрема через Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів для світових поставок енергоносіїв.

Гальчинський пояснює, що на цьому тлі зростає попит на нафту з інших регіонів, яка не залежить від маршруту через Перську затоку.

Якщо говорити про санкційні питання, то з одного боку це логічний крок. Зростає попит на нафту, яка не знаходиться в Перській затоці і не проходить через неї. Ми бачимо, що навіть заяви Дональда Трампа, досить емоційні, вплинули на ринок і знизили вартість нафти

- зазначив він.

Експерт додав, що одним із факторів рішення могла стати також потреба забезпечити стабільні поставки для великих споживачів, зокрема Індії.

Часткове зняття санкцій, зокрема для індійських постачальників, може задовольнити той великий попит, який генерує ця країна на світовому ринку

- пояснив Гальчинський.

Водночас це рішення, за його словами, частково виглядає як спроба виграти час, поки міжнародна спільнота шукає способи розблокувати Ормузьку протоку, яка зараз використовується значно менше через ризики атак.

росія отримає додаткові доходи, але не повною мірою

Гальчинський зазначає, що у короткостроковій перспективі росія може отримати вигоду від послаблення санкцій, адже частина її танкерів із нафтою зараз фактично очікує можливості продати вантаж.

У короткостроковій перспективі росія може виграти з цієї історії. Частина танкерів із нафтою просто стоїть у морі і чекає можливості продати вантаж. Якщо з’явиться шанс це зробити - росія отримає за це гроші

- сказав він.

Втім, експерт наголошує, що скористатися цією ситуацією повною мірою росія не зможе.

Використати це на повну росія не зможе через обмежену пропускну здатність альтернативних експортних маршрутів і обмеження у власному танкерному флоті

- пояснив Гальчинський.

За його словами, послаблення санкцій може дозволити втримати ціни на нафту на відносно стабільному рівні до того моменту, поки ситуація з морськими маршрутами не стабілізується.

Чи можуть санкції зняти на довший термін

Одним із ризиків є можливість того, що тимчасове послаблення санкцій може затягнутися. Це може статися у випадку, якщо війна на Близькому Сході триватиме довго і транспортні маршрути залишатимуться заблокованими.

Якщо війна в Перській затоці затягнеться і Ормузька протока буде фактично заблокована, то світ може зіткнутися з нестачею нафти з цього регіону. У такому випадку тимчасові рішення можуть продовжуватися

- зазначив Гальчинський.

Втім, він наголосив, що у разі швидкої стабілізації ситуації продовження таких рішень виглядає менш імовірним.

Дональд Трамп пов’язує подальше зняття санкцій з росії із завершенням війни проти України. А ми бачимо, що росія на такі пропозиції не погоджується. Тому в умовах стабільної роботи нафтового ринку подальше зняття санкцій виглядає малоймовірним

- пояснив експерт.

При цьому Гальчинський зауважив, що прогнозувати рішення Трампа досить складно.

Коментувати або прогнозувати рішення президента Трампа, напевно, ніхто не може. Він доволі непередбачуваний: сьогодні може зробити одну заяву, а вже за кілька годин - зовсім протилежну

- додав він.

Чи вплине це на ціни на пальне в Україні

Говорячи про ціни на пальне, експерт зазначив, що ключовим фактором залишається не стільки санкційна політика, скільки фізичні обсяги нафти на ринку.

Це більше пов’язано не з санкціями, а з фізичним обсягом нафти. Якщо ціна на нафту не зростатиме і будуть стабільні поставки, то є шанс, що ціни стабілізуються

- пояснив він.

Україна, за словами Гальчинського, залежить насамперед від європейського ринку нафтопродуктів, тому ціни на пальне всередині країни значною мірою повторюють тенденції у Європі.

Якщо нафта коштуватиме близько 120 доларів за барель, це серйозно вплине на ціни на пальне. Ми просто не зможемо знайти дешеві нафтопродукти для закупівлі

- зазначив експерт.

Водночас, за стабільних поставок нафти та пального до Європи ринок має шанс стабілізуватися.

Якщо фізичні поставки нафти і пального на європейський ринок будуть стабільні і за зрозумілою ціною, тоді і в Україні ціни не будуть сильно зростати

- підсумував Гальчинський.

Енергетика як інструмент війни

Ситуація з можливим частковим послабленням санкцій проти російської нафти вкотре демонструє, що енергетичний ринок тісно переплетений із геополітикою. Формально такі рішення можуть пояснюватися прагненням стабілізувати світові ціни на нафту на тлі війни на Близькому Сході та ризиків для поставок через Ормузьку протоку. Проте для України такі кроки мають значно глибші наслідки.

Будь-яке послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору означає збільшення валютних надходжень до бюджету рф. Саме ці кошти кремль використовує для фінансування війни - виробництва зброї, закупівлі компонентів і підтримки військової машини. Навіть часткове розширення можливостей для продажу російської нафти може дати москві додатковий ресурс для продовження агресії.

У цьому контексті для України важливо не лише фіксувати ризики, а й активно працювати з партнерами, щоб пояснювати наслідки таких рішень. Київ має наполягати на тому, що санкційний тиск на росію повинен залишатися системним і довгостроковим інструментом стримування агресора.

Інакше будь-яке послаблення санкцій може створити небезпечний прецедент: агресія приносить економічні втрати лише тимчасово, а потім світ змушений знову відкривати ринки через глобальні кризи. Саме тому для України питання санкцій проти російської енергетики залишається не лише економічним, а й безпековим - і боротьба за їх збереження має бути одним із ключових напрямів дипломатичної роботи.

Андрій Тимощенков

