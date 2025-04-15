Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

Президент Туреччини закликав до припинення повітряних і морських атак між Україною та рф як заходу зміцнення довіри. Ердоган також підтвердив прагнення Туреччини до повноправного членства в ЄС та участі в оборонних програмах.