Реджеп Таїп Ердоган

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23375 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147584 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134033 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130926 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131825 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194865 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77241 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164375 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116290 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Політика • 11 квітня, 10:56 • 3767 перегляди

Глава МЗС Туреччини: Мирна угода між Україною та рф краща за смерті та руйнування

Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.

Війна • 4 квітня, 21:05 • 11749 перегляди

Ердоган підтвердив, що Туреччина буде серед гарантерів безпеки для України – Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна буде одним із гарантів безпеки для України.

Політика • 4 квітня, 19:11 • 9029 перегляди

У Туреччині продовжуються протести після арешту мера Стамбула: що кажуть влада і опозиція

Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.

Політика • 2 квітня, 10:33 • 15001 перегляди

WSJ: Європа закриває очі на репресії Ердогана, тому що їй потрібна Туреччина

Криза між США та союзниками України в ЄС підкреслює значення оборонної промисловості Туреччини для безпеки Європи. Європа змушена закривати очі на репресії Ердогана.

Політика • 1 квітня, 04:03 • 21027 перегляди

Ердоган і путін обговорили по телефону можливість відновлення "Чорноморської ініціативи"

Ердоган провів розмову з путіним щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Обговорено відновлення зернової ініціативи та готовність Туреччини до мирних переговорів.

Новини Світу • 28 березня, 11:55 • 24038 перегляди

В Стамбулі обрали тимчасового мера після ув’язнення Імамоглу, протести розширюються

Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.

Новини Світу • 27 березня, 07:31 • 31616 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

"Рух насильства": Ердоган звинуватив опозицію через масові протести проти арешту Імамоглу

Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.

Політика • 25 березня, 02:47 • 20171 перегляди

Влада Туреччини затримала 1133 особи через протести на підтримку мера Стамбула

Під час протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, затримано 1133 особи, включно з десятьма журналістами. Влада заявляє про 123 постраждалих поліцейських.

Новини Світу • 24 березня, 14:08 • 9689 перегляди

Соцмережа X заблокувала акаунти опозиції в Туреччині

Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.

Новини Світу • 24 березня, 01:23 • 42087 перегляди

У Туреччині затримали 37 людей через публікації в соцмережах про затриманого мера Стамбула

Влада Туреччини затримала 37 осіб через публікації в соцмережах про затримання Екрема Імамоглу. Їх звинувачують у розпалюванні ненависті та злочинності щодо влади.

Новини Світу • 20 березня, 10:52 • 12872 перегляди

У Туреччині масові протести через затримання мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу

Студенти по всій Туреччині вийшли на протести через арешт Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Ердогана. Його звинувачують у корупції та допомозі терористам, що викликало обурення опозиції.

Новини Світу • 19 березня, 14:06 • 16454 перегляди

Влада Туреччини затримала головного суперника Ердогана

Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.

Новини Світу • 19 березня, 07:42 • 14150 перегляди

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.

Новини Світу • 18 березня, 19:20 • 24297 перегляди

Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.

Новини Світу • 18 березня, 07:59 • 11440 перегляди

Серед головних перешкод для мирного врегулювання між Україною та рф є "втрата довіри" - радник Ердогана

За словами радника Ердогана, основною проблемою є втрата довіри між сторонами.

Війна • 15 березня, 12:13 • 21392 перегляди

Зеленський провів розмову з Макроном та анонсував дзвінок Ердогану

Президент України провів розмову з Макроном щодо контролю за тишею та подальших дипломатичних кроків. Також запланована розмова з Ердоганом про мирні ініціативи.

Війна • 14 березня, 18:05 • 19097 перегляди

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера та готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю під час візиту Ердогана. У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.

Економіка • 13 березня, 16:28 • 20709 перегляди

Зеленський обговорив з представниками уряду Туреччини можливість співпраці у виробництві дронів

Зеленський провів зустріч з представниками Туреччини щодо виробництва дронів та відбудови України. Він наголосив на важливості підтримки та стратегічному партнерстві між країнами.

Політика • 13 березня, 15:21 • 14811 перегляди

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.

Війна • 13 березня, 14:12 • 20982 перегляди

Туреччина повинна взяти на себе максимально можливу відповідальність у мирному процесі - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Туреччина зробить внесок у мирний процес в Україні. Він зазначив, що роль Анкари може стати вирішальною у забезпеченні стабільності в регіоні.

Війна • 12 березня, 20:47 • 15649 перегляди

Ердоган вітає перемир'я України і сподівається, що москва відреагує "конструктивно"

Президент Туреччини назвав новину про перемир'я України позитивною, висловивши сподівання на конструктивну відповідь москви. Туреччина пропонує майданчик для мирних переговорів.

Війна • 12 березня, 18:15 • 17853 перегляди

Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

Президент Туреччини закликав до припинення повітряних і морських атак між Україною та рф як заходу зміцнення довіри. Ердоган також підтвердив прагнення Туреччини до повноправного членства в ЄС та участі в оборонних програмах.

Війна • 7 березня, 13:31 • 18117 перегляди

Туреччина повторить пропозицію про мирні переговори між Україною та росією на зустрічі європейських лідерів у Лондоні - Reuters

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.

Війна • 1 березня, 14:35 • 43194 перегляди

Туреччина їде на саміт по Україні у Лондон: хто представлятиме країну

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.

Війна • 1 березня, 12:59 • 37581 перегляди

Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем'єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом щодо війни в Україні. Британський лідер запросив главу МЗС Туреччини на екстрений саміт у Лондоні та підтвердив подальшу підтримку України.

Війна • 1 березня, 05:37 • 77137 перегляди

Туреччина відкрита щодо розміщення миротворців в Україні - Bloomberg

Туреччина розглядає можливість надання військ для миротворчих сил в Україні. Ердоган обговорив це питання із Зеленським та лавровим під час зустрічей в Анкарі.

Війна • 27 лютого, 14:20 • 29309 перегляди

Туреччина зробила заяву з нагоди 11-ї річниці окупації Криму: готова сприяти перспективі миру в Україні

Туреччина заявила про готовність сприяти перспективі миру в Україні. Країна підтверджує підтримку територіальної цілісності України та засуджує окупацію Криму.

Війна • 26 лютого, 13:44 • 32018 перегляди

Туреччина не проти членства України в НАТО - голова МЗС

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що країна не проти членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне вступу заради гарантій безпеки.

Політика • 25 лютого, 14:56 • 22491 перегляди