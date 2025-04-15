Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".
Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна буде одним із гарантів безпеки для України.
Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.
Криза між США та союзниками України в ЄС підкреслює значення оборонної промисловості Туреччини для безпеки Європи. Європа змушена закривати очі на репресії Ердогана.
Ердоган провів розмову з путіним щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Обговорено відновлення зернової ініціативи та готовність Туреччини до мирних переговорів.
Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.
Під час протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, затримано 1133 особи, включно з десятьма журналістами. Влада заявляє про 123 постраждалих поліцейських.
Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.
Влада Туреччини затримала 37 осіб через публікації в соцмережах про затримання Екрема Імамоглу. Їх звинувачують у розпалюванні ненависті та злочинності щодо влади.
Студенти по всій Туреччині вийшли на протести через арешт Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Ердогана. Його звинувачують у корупції та допомозі терористам, що викликало обурення опозиції.
Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.
Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.
Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.
За словами радника Ердогана, основною проблемою є втрата довіри між сторонами.
Президент України провів розмову з Макроном щодо контролю за тишею та подальших дипломатичних кроків. Також запланована розмова з Ердоганом про мирні ініціативи.
Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера та готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю під час візиту Ердогана. У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.
Зеленський провів зустріч з представниками Туреччини щодо виробництва дронів та відбудови України. Він наголосив на важливості підтримки та стратегічному партнерстві між країнами.
Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.
Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Туреччина зробить внесок у мирний процес в Україні. Він зазначив, що роль Анкари може стати вирішальною у забезпеченні стабільності в регіоні.
Президент Туреччини назвав новину про перемир'я України позитивною, висловивши сподівання на конструктивну відповідь москви. Туреччина пропонує майданчик для мирних переговорів.
Президент Туреччини закликав до припинення повітряних і морських атак між Україною та рф як заходу зміцнення довіри. Ердоган також підтвердив прагнення Туреччини до повноправного членства в ЄС та участі в оборонних програмах.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.
Прем'єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом щодо війни в Україні. Британський лідер запросив главу МЗС Туреччини на екстрений саміт у Лондоні та підтвердив подальшу підтримку України.
Туреччина розглядає можливість надання військ для миротворчих сил в Україні. Ердоган обговорив це питання із Зеленським та лавровим під час зустрічей в Анкарі.
Туреччина заявила про готовність сприяти перспективі миру в Україні. Країна підтверджує підтримку територіальної цілісності України та засуджує окупацію Криму.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що країна не проти членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне вступу заради гарантій безпеки.