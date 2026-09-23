Зеленський провів зустріч з Ердоганом - обговорили безпеку Чорного моря та Drone Deal
Київ • УНН
Зеленський подякував Ердогану за підтримку України. Сторони обговорили морський експортний коридор, вільну торгівлю та Drone Deal.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє УНН.
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За словами глави держави, він подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.
І це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права
Сторони також обговорили безпеку в Чорному морі, "передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору".
Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді
Він також поінформував Ердогана про контакти з американською командою, зону вільної торгівлі з Туреччиною та потенційну Drone Deal.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до масштабної реформи Ради Безпеки ООН, яка передбачатиме скасування права вето та відмову від системи постійного членства.
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