Зеленський провів зустріч з Ердоганом - обговорили безпеку Чорного моря та Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави держави, він подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

І це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права - зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили безпеку в Чорному морі, "передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору".

Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді - підкреслив Президент України.

Він також поінформував Ердогана про контакти з американською командою, зону вільної торгівлі з Туреччиною та потенційну Drone Deal.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до масштабної реформи Ради Безпеки ООН, яка передбачатиме скасування права вето та відмову від системи постійного членства.

В уряді Туреччини заявили, що надіслала рф та Україні пропозиції щодо зернової угоди