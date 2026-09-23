"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова

Україна планує запропонувати нові санкції проти російських олігархів після рішення ЄС не продовжувати обмеження щодо Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Про це Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів 23 вересня у коментарі для УНН.

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"Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. росія продовжує війну, а їхні зв’язки з кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли. Особливо дивно це виглядає на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення "пекельних санкцій" (Закон Ліндсі Ґрема - ред.)", – зявив посадовець.

За його словами, росія намагається послабити єдність ЄС у санкційній політиці. Він наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не має стати новою практикою.

"Саме тому ми будемо пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов’язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями. Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на росію. Водночас ми цінуємо рішення ЄС продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Це важливе рішення, яке дає санкційному режиму необхідну довгостроковість", – наголосив Власюк.

Контекст

22 вересня ЄС ухвалив рішення про продовження на 36 місяців санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.

Водночас ЄС виключив з санкційного списку Усманова й Фрідмана.

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